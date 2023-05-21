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Ломаченко: Я у гарній формі, побачимося наступного разу

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Ломаченко: Я у гарній формі, побачимося наступного разу
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - isport.ua.

Боксер з українським паспортом Василь Ломаченко у бою з Девіном Хейні показав хорошу фізичну форму.

Про це заявив сам боксер.

"По-перше, я хочу подякувати своєму богу Ісусу Христу. По-друге, вдячний моїй команді: батькові, менеджеру, катмену, моїй родині, моїм друзям. І вам, хто прийшов нас підтримати. Дуже вдячний.

Чи відчуваю я, що заслужив стати абсолютним чемпіоном? Я не хочу говорити про це. Усі бачили, що сталося сьогодні. Думаю, я показав, що можу залишатися в боксі, я в гарній формі. Побачимося наступного разу.

У мене вкрали мрію стати абсолютним чемпіоном? Я не можу говорити про це. Це просто незручний момент. Усе було в рамках правил, усе було чисто.

Перед боєм я думав, що Хейні буде кращим. Він топовий, гарний боксер, але не боєць pound-for-pound", - сказав Ломаченко.

Нагадаємо, що Василь Ломаченко програв Девіну Хейні одноголосним рішенням суддів.

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