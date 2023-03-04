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Драма дня: Арсенал Зінченка вирвав перемогу в матчі АПЛ останнім ударом у грі - ВІДЕО

Сьогодні 19:27 Андрій Дунець 2424 0
Яка розв'язка!
Драма дня: Арсенал Зінченка вирвав перемогу в матчі АПЛ останнім ударом у грі - ВІДЕО
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Борнмут, #Олександр Зінченко, #Арсенал Лондон, #Ріс Нелсон

Джерело - Чемпіон.

Арсенал нашого Олександра Зінченка здобув драматичну перемогу над Борнмутом у межах 26-го туру Англійської Прем'єр-ліги.

Лондонці пропустили надшвидкий гол уже на 9-й секунді гри, потім пропустили знову, але змогли створити неймовірний камбек. Останній гол команда Мікеля Артети забила на 90+7 хвилині матчу зусиллями Ріса Нелсона після розіграшу кутового.

Відео

Додамо, що вирішальний кутовий заробив саме українець Зінченко.

Арсенал із Зінченком дотиснув Борнмут Забарного, Челсі Мудрика переміг Лідс: результати 26 туру АПЛ

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