Драма дня: Арсенал Зінченка вирвав перемогу в матчі АПЛ останнім ударом у грі - ВІДЕО

Яка розв'язка!

Джерело - Чемпіон.

Арсенал нашого Олександра Зінченка здобув драматичну перемогу над Борнмутом у межах 26-го туру Англійської Прем'єр-ліги.

Лондонці пропустили надшвидкий гол уже на 9-й секунді гри, потім пропустили знову, але змогли створити неймовірний камбек. Останній гол команда Мікеля Артети забила на 90+7 хвилині матчу зусиллями Ріса Нелсона після розіграшу кутового.

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Додамо, що вирішальний кутовий заробив саме українець Зінченко.

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