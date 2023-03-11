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Шиффрін - нова королева гірських лиж, у 27 років побила легендарний рекорд Стенмарка

Сьогодні 22:45 Андрій Твердохліб 138 0
Шиффрін - нова королева гірських лиж, у 27 років побила легендарний рекорд Стенмарка
#Мікаела Шиффрін

Джерело - Чемпіон.

27-річна (28 виповниться через 2 дні. - ред.) американська гірськолижниця Мікаела Шиффрін виграла 87-й етап Кубка світу, переверши легендарний рекорд шведа Інгемара Стенмарка.

Загалом у Шиффрін 136 подіумів на етапах КС. Досягнення шведського гірськолижника трималося понад 39 років - остання перемога датована 19 лютим 1989 року.

Шиффрін розпочала кар'єру в Кубку світу в сезоні 2010/11, у віці 15 років. Першу перемогу здобула 20 грудня 2012 року. За понад 13-річну кар'єру американка 7 разів тріумфувала на чемпіонатах світу та двічі на Олімпійських іграх. 5 разів виграла Великий кришталевий глобус.

Розподіл перемог по дисциплінах

  • Слалом - 53;
  • Гігантський слалом - 20;
  • Супергігант - 5;
  • Швидкісний спуск - 3;
  • Суперкомбінація - 1;
  • Паралельний слалом - 5;

Цікавий факт: Свою першу і, поки що, останню перемогу американка здобула на батьківщині Стенмарка у шведському Оре.

Також Мікаелі належать інші видатні досягнення.

Рекорди Мікаели Шиффрін

  • Рекорд Кубка світу серед жінок та чоловіків за кількістю виграних етапів (87);
  • Рекорд Кубка світу серед чоловіків та жінок за кількістю виграних етапів у слаломі (53);
  • Рекорд Кубка світу серед жінок за кількістю виграних малих кришталевих глобусів у слаломі (7);
  • Рекорд Кубка світу серед чоловіків та жінок за кількістю виграних кришталевих глобусів за один сезон (4);
  • Рекорд Кубка світу серед чоловіків та жінок за кількістю виграних малих кришталевих глобусів за один сезон (3);
  • Рекорд Кубка світу серед чоловіків та жінок за кількістю виграних етапів за один календарний рік (2018 рік – 15);
  • Рекорд Кубка світу серед чоловіків та жінок за кількістю виграних етапів за один сезон (сезон 2018/19 – 17);
  • Рекорд Кубка світу серед чоловіків та жінок за сумою зароблених призових за один сезон (сезон 2018/19 – 886 386 швейцарських франків);
  • Рекорд Кубка світу серед жінок з розриву між першим та другим місцем на етапі у слаломі (сезон 2015/16 – 3.07);
  • Рекорд Кубка світу серед чоловіків і жінок, за кількістю переможних дисциплін (6) — слалом, паралельний слалом, гігантський слалом, супергігант, швидкісний спуск, комбінація;
  • Співвласниця (з Крістль Кранц) рекорду чемпіонатів світу серед чоловіків та жінок за кількістю перемог у слаломі (4);
  • Рекорд чемпіонатів світу серед чоловіків та жінок за кількістю перемог поспіль в одній дисципліні (слалом, 4);
  • Рекорд чемпіонатів світу серед чоловіків та жінок за кількістю медалей поспіль в одній дисципліні (слалом, 6);
  • Рекорд чемпіонатів світу серед жінок за кількістю медалей та медалей поспіль у гігантському слаломі (4).

Слід зазначити, що попередній рекорд у жінок належав землячці Шиффрін - Ліндсі Вонн (82), яка спеціалізувалася на швидкісних дисциплінах.

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