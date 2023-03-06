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Відео дня - переможний розіграш і сльози щастя Марти Костюк у фіналі ATX Open - WTA 250

Сьогодні 02:48 Андрій Твердохліб 169 0
Відео дня - переможний розіграш і сльози щастя Марти Костюк у фіналі ATX Open - WTA 250
#Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк, перемігши у фіналі ATX Open -  WTA 250 росіянку варвару грачову (6:3, 7:5), виграла перший турнір WTA у кар'єрі.

Чемпіонський розіграш фіналу

Костюк стала лише 8-ю українською тенісисткою, яка здобула титул на турнірі WTA. В оновленому рейтингу WTA 20-річна киянка вперше увійде до 40 найкращих тенісисток світу.

Відеоогляд матчу Костюк - грачова дивіться ТУТ.

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