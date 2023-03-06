Відео дня - переможний розіграш і сльози щастя Марти Костюк у фіналі ATX Open - WTA 250

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Марта Костюк, перемігши у фіналі ATX Open - WTA 250 росіянку варвару грачову (6:3, 7:5), виграла перший турнір WTA у кар'єрі.
Чемпіонський розіграш фіналу
🏆Kostyuk wins first title in Austin🇺🇸 @AtxOpen— Game Tweet & Match (@WTATPcoverage) March 5, 2023
The Ukrainian wins in two sets 63 75 against Russian Gracheva in the final of Wta 250 Austin.
First title of her career for 🇺🇦Marta Kostyuk pic.twitter.com/LMfXIfzZN4
Костюк стала лише 8-ю українською тенісисткою, яка здобула титул на турнірі WTA. В оновленому рейтингу WTA 20-річна киянка вперше увійде до 40 найкращих тенісисток світу.
Відеоогляд матчу Костюк - грачова дивіться ТУТ.
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