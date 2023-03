Відео дня - переможний розіграш і сльози щастя Марти Костюк у фіналі ATX Open - WTA 250

Українська тенісистка Марта Костюк, перемігши у фіналі ATX Open - WTA 250 росіянку варвару грачову (6:3, 7:5), виграла перший турнір WTA у кар'єрі.

🏆Kostyuk wins first title in Austin🇺🇸 @AtxOpen



The Ukrainian wins in two sets 63 75 against Russian Gracheva in the final of Wta 250 Austin.



First title of her career for 🇺🇦Marta Kostyuk pic.twitter.com/LMfXIfzZN4