Відео дня - переможний розіграш і сльози щастя Марти Костюк у фіналі ATX Open - WTA 250

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк, перемігши у фіналі ATX Open - WTA 250 росіянку варвару грачову (6:3, 7:5), виграла перший турнір WTA у кар'єрі.

Чемпіонський розіграш фіналу

🏆Kostyuk wins first title in Austin🇺🇸 @AtxOpen



The Ukrainian wins in two sets 63 75 against Russian Gracheva in the final of Wta 250 Austin.



First title of her career for 🇺🇦Marta Kostyuk pic.twitter.com/LMfXIfzZN4 — Game Tweet & Match (@WTATPcoverage) March 5, 2023

Костюк стала лише 8-ю українською тенісисткою, яка здобула титул на турнірі WTA. В оновленому рейтингу WTA 20-річна киянка вперше увійде до 40 найкращих тенісисток світу.

Відеоогляд матчу Костюк - грачова дивіться ТУТ.

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