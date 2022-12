Камерунець Венсан Абубакар став першим гравцем, який забив і був вилучений у матчі чемпіонату світу після Зінедіна Зідана зразка фіналу 2006 року.

Про це повідомляє ESPN.

Vincent Aboubakar is the first player to score and be sent off in a World Cup match since Zinedine Zidane in the 2006 final vs. Italy 😅 pic.twitter.com/FrUhNkA7BR