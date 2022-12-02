Джерело - Чемпіон.

Венсан Абубакар забив єдиний м'яч у поєдинку збірних Камеруну та Бразилії в межах 3-го туру чемпіонату світу.

На 90+2 хвилині нападник камерунців головою філігранно замкнув фланговий навіс. Редакція Чемпіона вважає цей м'яч найкращим за 30 листопада на Мундіалі в Катарі.

Відео (таймкод - 00:08:00)

Додамо, що ця перемога (1:0) однаково не дозволила Камеруну вийти до плей-оф Мундіалю в Катарі. До 1/8 фіналу з цього квартету пробилися Бразилія та Швейцарія.

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