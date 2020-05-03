Матерацці розповів, після яких слів його вдарив Зідан

Джерело - Чемпіон.
Ексзахисник збірної Італії Марко Матерацці поділився спогадами щодо фінального матчу чемпіонату світу 2006 року.
Про це пише автритетне видання Marca
"Зідан забив гол за французьку команду в першому таймі, і Доменек сказав йому стежити за мною. Після першого зіткнення я вибачився, але Зідан погано на це відреагував. В одному з епізодів, коли ми хапали один одного, він сказав, що дасть мені свою футболку пізніше. Я відповів, що хотів би його сестру, а не футболку. Саме тому Зінедін так відреагував. Мені пощастило, що я не очікував удару, адже якби я був готовий, то ми обидва опинилися б в роздягальні", – наводить слова Матерацці Marca.
Нагадаємо, у фінальному поєдинку Матерацці в додатковий час спровокував Зінедіна Зідана і отримав удар головою в груди, за що француза одразу ж вилучили.
До слова, авторами голів у тому поєдинку стали саме Зідан та Матерацці, а доля переможця вирішувалася у серії післяматчевих пенальті, де вправнішими були італійці.