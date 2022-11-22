Відомий український журналіст угадав сенсаційний рахунок матчу Аргентина - Саудівська Аравія

Джерело - Взбірна.

Збірна Аргентини сенсаційно програла збірній Саудівської Аравії (1:2) в першому турі чемпіонату світу-2022. Переважна більшість експертів, уболівальників прогнозувала легку перемогу аргентинцям, однак футбол - непередбачуваний.

Проте знайшлась людина, яка не леше спрогнозувала перемогу азіатської команди, а й угадала рахунок. Відомий український журналіст, а нині волонтер Микола Васильков угадав рахунок і результат там, де це майже неможливо було це зробити.

До слова, Саудівська Аравія забила поки що найкращий гол чемпіонату.

Як бачимо з інфографіки, Васильков був найближчим серед ексертів і в прогнозі на матч Данія - Туніс (0:0).

Нагадаємо, Мессі реалізував пенальті в грі з СА і став 5-м гравцем в історії, що забивав на 4-х чемпіонатах світу.

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