Голкіпер збірної Ірану Аліреза Бейранванд зазнав важкого ушкодження на старті матчу першого туру чемпіонату світу проти Англії.

Воротар зіштовхнувся своєю головою із головою свого ж захисника Маджида Хоссейні.

🇮🇷 Iran’s goalkeeper, Alireza Beiranvand, was taken off the pitch in a stretcher after colliding with teammate Majid Hosseini #Qatar2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Tq8h8HKgXs

If anyone missed the goalie collision, I have you covered for the time being 👇



(Get well soon to Beiranvand, that looks scary).pic.twitter.com/tZaVvkl8uH