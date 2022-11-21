Джерело - Чемпіон.

Голкіпер збірної Ірану Аліреза Бейранванд зазнав важкого ушкодження на старті матчу першого туру чемпіонату світу проти Англії.

Воротар зіштовхнувся своєю головою із головою свого ж захисника Маджида Хоссейні.

Відео

🇮🇷 Iran’s goalkeeper, Alireza Beiranvand, was taken off the pitch in a stretcher after colliding with teammate Majid Hosseini#Qatar2022 | #FIFAWorldCup

pic.twitter.com/Tq8h8HKgXs — Fast Footy Goals (@fast_footygoals) November 21, 2022

If anyone missed the goalie collision, I have you covered for the time being 👇



(Get well soon to Beiranvand, that looks scary).pic.twitter.com/tZaVvkl8uH — stateofsport21 // raz (she/her) (@eretzsport022) November 21, 2022

Бейранванд був змушений покинути поле, після чого Іран устиг пропустити три голи до кінця першого тайму.

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