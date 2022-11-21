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Воротар збірної Ірану травмувався після брутального зіткнення із партнером по команді в матчі з Англією на ЧС-2022 - ВІДЕО

Сьогодні 15:55 Андрій Дунець 306 3
Воротар збірної Ірану травмувався після брутального зіткнення із партнером по команді в матчі з Англією на ЧС-2022 - ВІДЕО
#збірна Англії, #збірна Ірану, #Чемпіонат світу 2022, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер збірної Ірану Аліреза Бейранванд зазнав важкого ушкодження на старті матчу першого туру чемпіонату світу проти Англії.

Воротар зіштовхнувся своєю головою із головою свого ж захисника Маджида Хоссейні.

Відео

Бейранванд був змушений покинути поле, після чого Іран устиг пропустити три голи до кінця першого тайму.

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