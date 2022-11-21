Сидорчук порушив правила паркування у супроводі Бущана та Денисова - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Капітан київського Динамо Сергій Сидорчук припаркувався на тротуарі.

Відповідне відео опублікував популяний Тік Ток-акаунт football.ukr_.

Нагадаємо, що згідно із Законом України "Про затвердження Правил паркування транспортних засобів" забороняється обладнання суб'єктами господарювання майданчиків для паркування на тротуарах.

Крім того, якщо на краю тротуара паркується легковий автомобіль, то до стіни повинна залишатися відстань щонайменше 2 метри. Як можна зрозуміти із відео, 2-х метрів там немає.

Найцікавіше, що правопорушення капітан Динамо скоював у супроводі свого одноклубника Георгія Бущана та відомого телеведучого Олександра Денисова.

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