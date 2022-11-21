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Сидорчук порушив правила паркування у супроводі Бущана та Денисова - ВІДЕО

Сьогодні 13:12 Андрій Дунець 405 0
Сидорчук порушив правила паркування у супроводі Бущана та Денисова - ВІДЕО
#Георгій Бущан, #Денисов, #Сергій Сидорчук, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Капітан київського Динамо Сергій Сидорчук припаркувався на тротуарі.

Відповідне відео опублікував популяний Тік Ток-акаунт football.ukr_.

@football.ukr_ 🫣🤭#рекомендації #рекомендації #рекомендації #рекомендації #рекомендації #zbirnaae #бущан #динамо #сидорчук #капітан ♬ оригинальный звук - збірна 🫶🏻

Нагадаємо, що згідно із Законом України "Про затвердження Правил паркування транспортних засобів" забороняється обладнання суб'єктами господарювання майданчиків для паркування на тротуарах.

Крім того, якщо на краю тротуара паркується легковий автомобіль, то до стіни повинна залишатися відстань щонайменше 2 метри. Як можна зрозуміти із відео, 2-х метрів там немає.

Найцікавіше, що правопорушення капітан Динамо скоював у супроводі свого одноклубника Георгія Бущана та відомого телеведучого Олександра Денисова.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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