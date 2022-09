Роналду брутально розбили носа у матчі Ліги націй - ВІДЕО

Для Кріштіану Роналду поєдинок проти збірної Чехії у 5-му турі Ліги націй не був легкою прогулянкою, хоч його Португалія розгромила суперника з рахунком 4:0.

На 13-й хвилині гри Кріштіану вирішив до кінця поборотися із голкіпером суперників Томашем Вацліком за верховий м'яч. У воротаря була явна перевага, адже йому було дозволено грати руками у власному штрафному. Втім, для обличчя Роналду зустріч із кінцівками Вацліка вийшла дуже неприємною.

Not sure Ronaldo needs his nose anyways. pic.twitter.com/eJmGmVGx5q