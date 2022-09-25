Роналду брутально розбили носа у матчі Ліги націй - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.
Для Кріштіану Роналду поєдинок проти збірної Чехії у 5-му турі Ліги націй не був легкою прогулянкою, хоч його Португалія розгромила суперника з рахунком 4:0.
На 13-й хвилині гри Кріштіану вирішив до кінця поборотися із голкіпером суперників Томашем Вацліком за верховий м'яч. У воротаря була явна перевага, адже йому було дозволено грати руками у власному штрафному. Втім, для обличчя Роналду зустріч із кінцівками Вацліка вийшла дуже неприємною.
Not sure Ronaldo needs his nose anyways. pic.twitter.com/eJmGmVGx5q— Matt🙋🏻♂️ (@matt_frohlich) September 24, 2022
Ouch 🤕 pic.twitter.com/qwzs96Ho36— ESPN FC (@ESPNFC) September 24, 2022
Лікарі кілька хвилин зупиняли кровотечу із носа легендарного португальця і, схоже, на щастя, обійшлося без перелому. Форвардові вдалося продовжити гру, а на 82-й хвилині навіть віддати гольовий пас на Діогу Жоту.
Огляд матчу
Повну версію матчу дивіться тут.
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