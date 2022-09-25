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Роналду брутально розбили носа у матчі Ліги націй - ВІДЕО

Сьогодні 07:30 Андрій Дунець 804 0
Роналду брутально розбили носа у матчі Ліги націй - ВІДЕО
#Збірна Португалії, #Збірна Чехії, #Ліга націй УЄФА, #Кріштіану Роналду

Джерело - Чемпіон.

Для Кріштіану Роналду поєдинок проти збірної Чехії у 5-му турі Ліги націй не був легкою прогулянкою, хоч його Португалія розгромила суперника з рахунком 4:0.

На 13-й хвилині гри Кріштіану вирішив до кінця поборотися із голкіпером суперників Томашем Вацліком за верховий м'яч. У воротаря була явна перевага, адже йому було дозволено грати руками у власному штрафному. Втім, для обличчя Роналду зустріч із кінцівками Вацліка вийшла дуже неприємною.

Лікарі кілька хвилин зупиняли кровотечу із носа легендарного португальця і, схоже, на щастя, обійшлося без перелому. Форвардові вдалося продовжити гру, а на 82-й хвилині навіть віддати гольовий пас на Діогу Жоту.

Огляд матчу

Повну версію матчу дивіться тут.

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