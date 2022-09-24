Джерело - Чемпіон.

Ліонель Мессі вкотре довів свою велич. Цього разу це сталося у товариському матчі збірних Аргентини та Гондурасу в Маямі, США.

На 69-й хвилині партнер аргентинця запресингував гравця суперника неподалік штрафного майданчика збірної Гондурасу. Мессі негайно цим скористався, першим же дотиком м'яко перекинувши голкіпера Лопеса Фернандеса, який задалеко вийшов із воріт.

Відео голу

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Цим м'ячем Ліонель оформив дубль у поєдинку та встановив підсумковий рахунок гри - 3:0.

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