Михайлюк і Ткаченко виконали фантастичний аллей-уп у переможному матчі з Італією

Баскетболісти збірної України Святослав Михайлюк та Іван Ткаченко створили справжній шедевр у найкращих зразках НБА в матчі Євробаскету-2022 проти збірної Італії.

У четвертій четверті українці виконали аллей-уп - Михайлюк накинув через півмайданчика, а Ткаченко забив слем данк.

This half-court alley is a thing of beauty 😍🇺🇦#EuroBasket pic.twitter.com/8DpfYxIriM