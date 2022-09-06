Михайлюк і Ткаченко виконали фантастичний аллей-уп у переможному матчі з Італією

Джерело - Чемпіон.

Баскетболісти збірної України Святослав Михайлюк та Іван Ткаченко створили справжній шедевр у найкращих зразках НБА в матчі Євробаскету-2022 проти збірної Італії.

У четвертій четверті українці виконали аллей-уп - Михайлюк накинув через півмайданчика, а Ткаченко забив слем данк.

This half-court alley is a thing of beauty 😍🇺🇦#EuroBasket pic.twitter.com/8DpfYxIriM — FIBA (@FIBA) September 5, 2022

Збірна України несподівано перемогла Італію у третьому турі групи C (84:73), і з трьома перемогами на старті першості гарантувала собі вихід у плей-оф.

6 вересня підопічні Багатскіса зіграють з одним із фаворитів чемпіонату збірною Греції на чолі з Яннісом Адетокунбо. Початок о 18:00. Пряма траснляція ТУТ.

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