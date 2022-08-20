Джошуа прибув на реванш проти Усика - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.
Британський боксер Ентоні Джошуа з'явився на арені у Джидді (Саудівська Аравія), де відбудеться матч-реванш проти українського чемпіона в надвашкій вазі Олександра Усика.
Джошуа поводився досить вальяжно та щось жував.
Відео
Redemption On The Red Sea 😤 #UsykJoshua2 pic.twitter.com/XcNYgPbX0N— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) August 20, 2022
Факти про бій
- Поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія). Початок орієнтовно о 00:00 за київським часом;
- На кону стоятимуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO, IBO та вакантний титул The Ring;
- Контракт на бій було підписано 19 червня;
- Гонорари між боксерами будуть розподілені порівну - призовий фонд біля $40 млн;
- Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу укранцеві;
- Організатори реваншу сподіваються продати не менше 700 тис платних підписок на пряму трансляцію поєдинку за сервісом pay-per-view (плати і дивись). Вартість підписки в Британії - £16.95;
- Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250;
- Усик за власний кошт викупив права на субліцензію трансляції, щоб якомога більше українців мали змогу переглянути чемпіонський поєдинок;
- Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
- Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах.
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