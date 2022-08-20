Джерело - Чемпіон.
Президент України Володимир Зеленський закликав українців підтримати Олександра Усика в матчі-реванші проти британця Ентоні Джошуа.
Про це гарант заявив у своєму традиційному щоденному зверненні до народу під час війни.
"Активно готуємося до нового тижня, дуже важливого для всіх нас, для нашої держави. Попереду – день нашого прапора і день нашої незалежності.
Попереду – вшанування ветеранів війни за свободу України та Кримська платформа – цього року справді особлива. Цього року буквально в повітрі Криму відчувається, що окупація там тимчасова, а Україна повернеться.
Ми завжди говоримо чесно: заради перемоги України ще потрібно боротися, ще потрібно зробити дуже багато, ще потрібно вистояти й витерпіти, на жаль, багато болю. Але українці вже можуть по праву відчувати гордість за себе, за свою державу та своїх героїв.
Тримаємось разом! Допомагаємо одне одному! Відновлюємо зруйноване! Боремося за всіх наших людей. І вболіваємо за тих, хто представляє Україну, сьогодні – обов’язково за Усика, наш хлопець!" - сказав Зеленський.
Факти про бій
- Поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія). Початок орієнтовно о 00:00 за київським часом;
- На кону стоятимуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO, IBO та вакантний титул The Ring;
- Контракт на бій було підписано 19 червня;
- Гонорари між боксерами будуть розподілені порівну - призовий фонд біля $40 млн;
- Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу укранцеві;
- Організатори реваншу сподіваються продати не менше 700 тис платних підписок на пряму трансляцію поєдинку за сервісом pay-per-view (плати і дивись). Вартість підписки в Британії - £16.95;
- Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250;
- Усик за власний кошт викупив права на субліцензію трансляції, щоб якомога більше українців мали змогу переглянути чемпіонський поєдинок;
- Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
- Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах.
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua