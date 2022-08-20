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Зеленський: "Усик - наш хлопець, він представляє Україну" - ВІДЕО

Вчора 22:44 Андрій Дунець 265 0
Зеленський: "Усик - наш хлопець, він представляє Україну" - ВІДЕО
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Володимир Зеленський, #Усик - Джошуа II

Джерело - Чемпіон.

Президент України Володимир Зеленський закликав українців підтримати Олександра Усика в матчі-реванші проти британця Ентоні Джошуа.

Про це гарант заявив у своєму традиційному щоденному зверненні до народу під час війни.

"Активно готуємося до нового тижня, дуже важливого для всіх нас, для нашої держави. Попереду – день нашого прапора і день нашої незалежності.

Попереду – вшанування ветеранів війни за свободу України та Кримська платформа – цього року справді особлива. Цього року буквально в повітрі Криму відчувається, що окупація там тимчасова, а Україна повернеться.

Ми завжди говоримо чесно: заради перемоги України ще потрібно боротися, ще потрібно зробити дуже багато, ще потрібно вистояти й витерпіти, на жаль, багато болю. Але українці вже можуть по праву відчувати гордість за себе, за свою державу та своїх героїв.

Тримаємось разом! Допомагаємо одне одному! Відновлюємо зруйноване! Боремося за всіх наших людей. І вболіваємо за тих, хто представляє Україну, сьогодні – обов’язково за Усика, наш хлопець!" - сказав Зеленський.

Факти про бій

  • Поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія). Початок орієнтовно о 00:00 за київським часом;
  • На кону стоятимуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO, IBO та вакантний титул The Ring;
  • Контракт на бій було підписано 19 червня;
  • Гонорари між боксерами будуть розподілені порівну - призовий фонд біля $40 млн;
  • Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу укранцеві;
  • Організатори реваншу сподіваються продати не менше 700 тис платних підписок на пряму трансляцію поєдинку за сервісом pay-per-view (плати і дивись). Вартість підписки в Британії - £16.95;
  • Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250;
  • Усик за власний кошт викупив права на субліцензію трансляції, щоб якомога більше українців мали змогу переглянути чемпіонський поєдинок;
  • Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
  • Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах.

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