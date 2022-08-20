Президент України Володимир Зеленський закликав українців підтримати Олександра Усика в матчі-реванші проти британця Ентоні Джошуа.

Про це гарант заявив у своєму традиційному щоденному зверненні до народу під час війни.

"Активно готуємося до нового тижня, дуже важливого для всіх нас, для нашої держави. Попереду – день нашого прапора і день нашої незалежності.

Попереду – вшанування ветеранів війни за свободу України та Кримська платформа – цього року справді особлива. Цього року буквально в повітрі Криму відчувається, що окупація там тимчасова, а Україна повернеться.

Ми завжди говоримо чесно: заради перемоги України ще потрібно боротися, ще потрібно зробити дуже багато, ще потрібно вистояти й витерпіти, на жаль, багато болю. Але українці вже можуть по праву відчувати гордість за себе, за свою державу та своїх героїв.

Тримаємось разом! Допомагаємо одне одному! Відновлюємо зруйноване! Боремося за всіх наших людей. І вболіваємо за тих, хто представляє Україну, сьогодні – обов’язково за Усика, наш хлопець!" - сказав Зеленський.