Уже був битий українцем. Віталій Кличко - Дерек Чісора: як це було

Олександр Усик проведе поєдинок з Дереком Чісорою. Але він не перший українець, який уже бився проти скандального представника Великої Британії.

18 лютого 2012 у Мюнхені відбувся бій чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC Віталія Кличка і Дерека Чісори.

"Дел Бой" поводився відверто по-хамськи, намагаючись спровокувати Кличко на бійку. Спочатку дав ляпаса на зважуванні Віталію, потім перед боєм плюнув в обличчя Володимиру Кличку. Проте, брати Клички стрималися, а Віталій дав гідну відповідь британцеві на рингу, незважаючи на травму плеча, отриману в самому початку бою, впевнено перемігши одноголосним рішенням суддів - 119:111, 118:110, 118:110.

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