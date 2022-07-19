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Сьогодні Віталій Кличко веде киян до перемоги над російською ордою, а в далекому 2003 - програв свій найкращий бій в ринзі

Сьогодні 18:41 Phillip Hess 4449 0
Сьогодні Віталій Кличко веде киян до перемоги над російською ордою, а в далекому 2003 - програв свій найкращий бій в ринзі
#Віталій Кличко, #Ленокс Льюїс

Джерело - Чемпіон.

19 липня свої уродини святкує легендарний український боксер, а нині мер Києва Віталій Кличко. У свій 51-й день народження Кличко - природжений ватажок, разом з киянами протистоїть російський орді, яка напала на Україну 24 лютого 2022 року. Протистоїть безстрашно! Так само, як і в буття спортсменом протистояв суперникам у ринзі.

Хоча свій найкращий боксерський поєдинок у далекому 2003 році програв. 21 червня 2003 року на арені Staples Center у Лос-Анджелесі Кличко-старший у статусі андердога протистояв чинному чемпіону світу, легендарному британцю Леноксу Л'юїсу.

Битва Титанів

Саме так охрестили бій. Бій, який видання Sportsman включило до 5 найкривавіших в історії. Бій, якого не мало було бути...

У своєму попередньому бою Леннокс нокаутував Майка Тайсона і вважався лінійним чемпіоном хевівейту. Віталій з листопада 2002 року займав позицію першого номера рейтингу WBC. Але Всесвітня боксерська рада не вважала за потрібне надавати Кличко статус офіційного претендента. Спочатку Віталій повинен був боксувати в андеркарті цього боксерського шоу, а саме провести 10-раундовий рейтинговий поєдинок із Седріком Босвелом.

Але не було щастя, так нещастя допомогло: 30 травня суперник Льюїса - Кірк Джонсон - отримав травму. Протягом 5 днів команда Джонсона приховувала цей факт від громадськості. І тільки за 16 днів до бою організатори в спішному порядку почали шукати заміну Кірку.

Промоутер боксерського вечора Гері Шоу запропонував виставити проти Льюїса українця.  Віталій за цей бій заробив 1,4 мільйона доларів. Гонорар Леннокса Льюїса склав 7 мільйонів доларів.

Цікаво, що боксерська громадськість Лоc-Анджелеса сприйняла зміну суперника з ентузіазмом. За 10 днів до бою на шоу було продано лише 4 500 квитків, а після оголошення, що новим суперником Леннокса Льюїса стане перший номер рейтингу WBC Віталій Кличко 10 000 квитків було продано протягом чотирьох годин.

Боксери влаштували фантастичне дійство - один із найкращих боїв в історії. Дві легенди влаштували один для одного пекло - надпотужні удари з обох боків досягали своєї цілі, але перемогти мав один. Віталій Кличко програв... Рефері зупинив поєдинок через розсічення брови в українця.

На момент зупинки бою Віталій вів на картах всіх трьох суддів 58:56, а коли прилетів після бою в Німеччину, німецькі фани спеціально до приїзду українця вивісили банер "Народний чемпіон".

Після бою

Невдозвзі після перемоги над Кличком британець завершив кар'єру. Подейкують, що дужн не хотів реваншу з українцем.

"Я не був підготовлений належним чином, але Менні (Емануель Стюард - тодішній тренер Льюїса - прим.) і HBO наполягали на цьому бою. Я повинен був битися з Кірком Джонсоном, а потім все змінилося, але вони сказали, що ми повинні битися саме в цей день.

Зрештою, я професіонал, чемпіон, і це був 12-раундовий поєдинок. Неважливо, що Кличко вів на картках усіх суддів після шести раундів. Ні для кого не секрет, що під час бою ситуація в рингу часто змінюється. Після одного з ударів у нього з'явилося розсічення, що спровокувало кровотечу, і він програв", - згадував пізніше Льюїс.

Також британець віддав належне Віталію та назвав його найскладнишим суперником у кар'єрі. А свого часу Льюїс протистояв у ринзі Майку Тайсону та Евандеру Холіфілду.

"Це був прекрасний бій. І я хочу назвати Кличка моїм найскладнішим суперником. Це був дивовижний бокс. Якби Віталій щось тут сказав про мою маму, я, можливо, побився б з ним зараз, але він - дуже хороший".

А Віталій Кличко провіщ ще ти поєдинки, всі виграв і оголосив про завершення кар'єри. А вже в 2008 - феєрично повернувся в бою з Семуелем Пітером. Після чого ще 9 разів захистив титул WBC і в 2012 остаточно повісив рукавички на цвях у статусі чемпіона світу. Пізніше легендарний українець отримав пояс Вічного чемпіона WBC.

У 2017 році Віталій Кличко пожартував, що повернеться в ринг лише заради бою з Льюїсом.

А в 2018 році колишні суперники зустрілися. На Конгресі WBC, який відбувався в Києві, а Віталій Кличко вже був мером.

"Зустріч пройшла дуже добре. Вперше в історії ми розповіли як кожен з нас почував. Дуже добре, якщо таких боїв буде більше. 15 років минуло, а вболівальники досі чекають на продовження!

Цей бій залишив дуже багато спогадів, дуже багато емоцій. Хто виграв тоді, сказати складно, але одне точно - виграв світовий бокс. Якщо таких боїв буде більше, буде більше уваги до цього виду спорту, який підкорює континенти", - сказав Кличко.

Спадок

Британець проводить пенсію на своїй історичній Батьківщині - Ямайці, де придбав собі шикарну віллу. Іноді виступає експертом на телебаченні, навіть на українському.

Віталій Кличко встиг побудувати успішну політичну кар'єру, отримав найвищу державну нагороду Героя України та вже другий термін кияни його обирають мером столиці. Столиці, яка разом зі своїм лідером, дає гідну відсіч руській орді. 

Очевидно, Кличко б залюбки віддав усі свої титули та регалії за мир в Україні...

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