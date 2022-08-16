Дружина Усика: "Сашу набрали якісь люди і сказали, що знають, де я живу" - ВІДЕО

Катерина Усик, дружина українського боксера-чемпіона Олександра Усика, вперше розповіла причину дивних відповідей чоловіка на запитання про те, чий Крим.

В інтерв'ю Володимиру Кобелькову на Ютуб-каналі Київський Торт Усик сказала наступне:

"8 років моєму чоловікові виносять мозок: "Сашко, чий Крим?" Якби у мене там не було родичів, якби я до 2017 року там не жила, я сказала б, що Крим – це Україна. Він реально Україна! Я розуміла, що я туди не повернуся, доки він не повернеться до України.

Я б сказала, що він Україна, всіх родичів забрала, але мої батьки там живуть і вони не хочуть нікуди переїжджати, навіть зараз. Я мамі говорю, поки це все не закінчиться, я вас туди не пущу".

Усі ці 8 років це питання, чий Крим. Він би може і сказав, але Сашка, коли він був у Києві, набрали якісь люди, вони кажуть: "Саша, якщо ти скажеш, що Крим український, ми знаємо, де живе твоя дружина. Ми зайдемо і обов’язково щось у неї знайдемо". Ми зараз бачимо, як росія взагалі все веде. Я розумію, що вони в мене щось знайшли б".