Дружина Усика: "Сашу набрали якісь люди і сказали, що знають, де я живу" - ВІДЕО

Джерело - Київський Торт.
Катерина Усик, дружина українського боксера-чемпіона Олександра Усика, вперше розповіла причину дивних відповідей чоловіка на запитання про те, чий Крим.
В інтерв'ю Володимиру Кобелькову на Ютуб-каналі Київський Торт Усик сказала наступне:
"8 років моєму чоловікові виносять мозок: "Сашко, чий Крим?" Якби у мене там не було родичів, якби я до 2017 року там не жила, я сказала б, що Крим – це Україна. Він реально Україна! Я розуміла, що я туди не повернуся, доки він не повернеться до України.
Я б сказала, що він Україна, всіх родичів забрала, але мої батьки там живуть і вони не хочуть нікуди переїжджати, навіть зараз. Я мамі говорю, поки це все не закінчиться, я вас туди не пущу".
Усі ці 8 років це питання, чий Крим. Він би може і сказав, але Сашка, коли він був у Києві, набрали якісь люди, вони кажуть: "Саша, якщо ти скажеш, що Крим український, ми знаємо, де живе твоя дружина. Ми зайдемо і обов’язково щось у неї знайдемо". Ми зараз бачимо, як росія взагалі все веде. Я розумію, що вони в мене щось знайшли б".
Нагадаємо, Олександр Усик 20 серпня у Джидді (Саудівська Аравія) проведе бій-реванш із британцем Ентоні Джошуа.
Факти про бій
- На кону стоятимуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO, IBO та вакантний титул The Ring;
- Контракт на бій було підписано19 червня;
- Гонорари між боксерами будуть розподілені порівну - призовий фонд біля $40 млн;
- Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу укранцеві;
- Організатори реваншу сподіваються продати не менше 700 тис платних підписок на пряму трансляцію поєдинку за сервісом pay-per-view (плати і дивись). Вартість підписки в Британії - £16.95;
- Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250;
- Усик за власний кошт викупив права на субліцензію трансляції, щоб якомога більше українців мали змогу переглянути чемпіонський поєдинок;
- Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
- Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах.
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