Ані Лорак розважалася на святі Кіркорова у компанії речника Путіна ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Колишня дівчина легенди Динамо Сергія Реброва, українська співачка Ані Лорак, яка від початку повномасштабного наступу росії жодного разу не висловилася проти війни, була помічена в РФ на дні народження сина Філіпа Кіркорова.

Уродженка Буковини розважалася у компанії дружини речника Путіна Дмітрія Пєскова – Тетяни Навки – та низки інших російських артистів, лояльних до влади, що вже п'ятий місяць проводить справжній геноцид українців.

Відповідне відео з'явилося на фансторінці Ані Лорак в Інстаграмі.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Новостной фан-аккаунт AL 💙 (@anilorak_dobro)

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