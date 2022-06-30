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Ані Лорак розважалася на святі Кіркорова у компанії речника Путіна ВІДЕО

Сьогодні 18:07 Андрій Дунець 451 0
Ані Лорак розважалася на святі Кіркорова у компанії речника Путіна ВІДЕО
#війна, #Путін, #Сергій Ребров

Джерело - Чемпіон.

Колишня дівчина легенди Динамо Сергія Реброва, українська співачка Ані Лорак, яка від початку повномасштабного наступу росії жодного разу не висловилася проти війни, була помічена в РФ на дні народження сина Філіпа Кіркорова.

Уродженка Буковини розважалася у компанії дружини речника Путіна Дмітрія Пєскова – Тетяни Навки – та низки інших російських артистів, лояльних до влади, що вже п'ятий місяць проводить справжній геноцид українців.

Відповідне відео з'явилося на фансторінці Ані Лорак в Інстаграмі.

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