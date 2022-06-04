Кобін: "Суддям в Україні повинні платити не менше 10 тисяч доларів на місяць" ВІДЕО

Колишній футболіст Шахтаря, Карпат та Металіста Василь Кобін вважає, що офіційна зарплатня арбітрам в українському футболі повинна зрости.

Про це Кобін розповів у інтерв'ю YouTube-каналу Вацко Live:

"Треба офіційно платити суддям не менше 10 тисяч доларів на місяць. Тоді є шанс це (корупцію - прим. ред.) побороти. Якщо арбітр погано виконує свою роботу – забрати гроші і займатися іншими справами.

Всі все знають, всі все чули. Якби це було тільки в футболі..."