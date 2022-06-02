Головне
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022
Вчора 23:40 2701
Ярмоленко - досі ватажок збірної: 5 висновків після перемоги України над Шотландією
Сьогодні 13:30 426
Зінченко: Матч із Вельсом стане фіналом усього нашого життя
Сьогодні 13:09 170
Стала відома арена, на якій відбудеться бій Усик - Джошуа
Сьогодні 11:39 466
Маліновський: Ця перемога для наших воїнів, які перебувають на передовій
Сьогодні 10:09 259
Визначено найкращого гравця матчу Шотландія - Україна
Сьогодні 09:09 979
Петраков: Ми грали для людей, які зараз виборюють свободу України
Сьогодні 08:08 422
Збірна України зіграє з Вельсом за вихід на чемпіонат світу 2022
Сьогодні 00:59 1783
Шотландія - Україна 1:3: відео голів
Сьогодні 00:37 5108
Шотландія - Україна 1:3. Як це було
Вчора 23:38 96372
Блоги
Ярмоленко - досі ватажок збірної: 5 висновків після перемоги України над Шотландією
Ярмоленко - досі ватажок збірної: 5 висновків після перемоги України над Шотландією Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:30 424
Щира радість та гордість за збірну: українські військові емоційно зустріли гол Ярмоленка ВІДЕО
Щира радість та гордість за збірну: українські військові емоційно зустріли гол Ярмоленка ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 13:09 389
Збірна Шотландії привітала Україну: Ми були суперниками на полі
Збірна Шотландії привітала Україну: Ми були суперниками на полі Віктор Слюсаренко
Сьогодні 12:24 237
Повітряна тривога у Глазго: за збірну України знову хочеться вболівати
Повітряна тривога у Глазго: за збірну України знову хочеться вболівати Андрій Дунець
Сьогодні 09:04 736
Ярмоленко забив фантастичний гол після геніального пасу Маліновського
Ярмоленко забив фантастичний гол після геніального пасу Маліновського Андрій Твердохліб
Вчора 23:07 3360
Українець Ордець гучно відсвяткував у Москві бронзу Динамо ФОТО
Українець Ордець гучно відсвяткував у Москві бронзу Динамо ФОТО Андрій Дунець
31.05.2022 10:15 2186
Цуренко привітала столицю із Днем Києва: Я люблю тебе
Цуренко привітала столицю із Днем Києва: Я люблю тебе Віктор Слюсаренко
29.05.2022 21:11 513
Українець Іван Боришко - єдиний хто виграв Імператорський кубок з сумо 32 рази
Українець Іван Боришко - єдиний хто виграв Імператорський кубок з сумо 32 рази Андрій Твердохліб
29.05.2022 15:42 8387
Рекорд Анчелотті, невдаха Клопп і третій Кубок для України: цифри, рекорд і факти фіналу ЛЧ 2021/22
Рекорд Анчелотті, невдаха Клопп і третій Кубок для України: цифри, рекорд і факти фіналу ЛЧ 2021/22 Андрій Твердохліб
29.05.2022 13:26 1046
Головному енерджайзеру українського футболу Миколенку - 23
Головному енерджайзеру українського футболу Миколенку - 23 Максим Буйдин
29.05.2022 11:22 4414
Ліверпуль і Реал втретє зійдуться в фіналі Ліги чемпіонів, раніше команди здобули по перемозі
Ліверпуль і Реал втретє зійдуться в фіналі Ліги чемпіонів, раніше команди здобули по перемозі Андрій Твердохліб
28.05.2022 18:28 1682
Золотий пенальті Шевченка: 19 років тому українець виграв Лігу чемпіонів для Мілана ВІДЕО
Золотий пенальті Шевченка: 19 років тому українець виграв Лігу чемпіонів для Мілана ВІДЕО Андрій Дунець
28.05.2022 15:09 2483
Ліверпуль - Реал: найцікавіше про фінал Ліги чемпіонів 2021/22
Ліверпуль - Реал: найцікавіше про фінал Ліги чемпіонів 2021/22 Андрій Твердохліб
28.05.2022 13:15 2729
Легендарні футболісти та алкоголь. Три найвидатніших футболісти, на долю, яких вплинула оковита. ВІДЕО
Легендарні футболісти та алкоголь. Три найвидатніших футболісти, на долю, яких вплинула оковита. ВІДЕО Андрій Твердохліб
27.05.2022 12:28 12795
Хлопчик, якого врятували із блокади Маріуполя, звернувся до Джонсона
Хлопчик, якого врятували із блокади Маріуполя, звернувся до Джонсона Андрій Дунець
27.05.2022 12:11 809
Прямі трансляції

Ярмоленко - досі ватажок збірної: 5 висновків після перемоги України над Шотландією

Сьогодні 13:30 Андрій Твердохліб 426 0
Ярмоленко - досі ватажок збірної: 5 висновків після перемоги України над Шотландією

Джерело - Чемпіон.

Збірній України до чемпіонату світу-2022 залишилося зробити один вирішальний крок. 5 червня підопічні Петракова у Кардіфі зіграють проти Вельса. А напередодні синьо-жовті порадували український народ не лише результатом, а й шикарною грою, яку мало хто очікував.

Шотландія - Україна 1:3: огляд матчу

Тож кілька висновків і думок після перемоги.

Ярмоленко - досі лідер синьо-жовтої зграї

Капітан збірної, як хороше вино, з віком лише стає кращим та дорожчим (мова не про фінанси). І це попри майже повну відсутність ігрової практики протягом останнього сезону у Вест Гемі.

З кожним приїздом до збірної Ярмоленко нагадує нам, хто є лідером і символом команди цього покоління. Як наслідок, найкращим Ярмолу визнали і вболівальники, і провідний статистичний ресурс. Ну а шикарний гол 7-го номера після геніального пасу Маліновського - окраса всього матчу. 

Ярмоленко забив 45-й гол у 107-ми мачах у футболці національної збірної. До, здавалося би, вічного рекорду Шевченка - 3 голи. У легенди - 48 голів у 111 іграх.

Контроль м'яча в грі з Шотландією - фундамент перемоги

"Україна не дозволила нам грати із м'ячем", - сказав після гри головний тренер Шотландії Стів Кларк. Чи не найкращий комплімент, погодьтеся.

Фахівці та вболівальники найбільше остерігалися стартової навали шотландців. Навали, у якій було би мало футболу, але багато агресії. Цього не сталося. У першу чергу через те, що індивідуально сильніші українські футболісти опустили м'яч на землю й досить якісно його контролювали (41% проти 59%). Головним же диригентом темпу і контролю став Олександр Зінченко. Здається, 17-й номер збірної приймав лише правильні рішення і по-професорськи задавав темп і ритм усій грі. А ще - Зіна на топ-рівні працює у відборі фактично, не вступаючи в контактну боротьбу, без використання підкатів, читаючи гру. Привіт Гвардіолі.

Забарний - один із найкращих центрбеків Європи?

Дивлячись на гру 19-річного Іллі Забарного, здається, що він виступає на найвищому рівні років 10. А йому лише 19. Силова боротьба, читання гри, спокій і психологія. Саме психологія дозволяє захиснику Динамо ще й так якісно йти в атаку. Другий гол - гол імені Іллі Забарного.

Маліновський не в формі, але здатен робити різницю

Напевне, Руслан Маліновський виглядав найгірше з усіх наших півзахисників. Відчувається, що під кінець сезону хавбек Аталанти втратив кондиції (не забуваємо й про травму півторамісячної давнини). Руслан далеко не завжди ухвалював правильні рішення, перетримував м'яч у ситуаціях, які цього не потребували та кілька разів "обрізався". Можливо, критики на адресу 8-го номера було би більше, якби не одне але... Геніальний пас на Ярмоленка... Матимемо сподівання, що до гри із Вельсом Маліновський встигне відновити ігрові кондиції, хоча б часково.

Петраков досі не вміє керувати грою під час гри та вчасно впливати на гру

Ми вже всі звикли до дивних пресконференцій головного тренера, і, здається, починаємо звикати до невміння реагувати на події на полі та проводити вчасні й адекватні заміни.

І якщо заміни суто по позиціях залишимо для аналітиків і більш глибокого аналізу, то з таймінгом тих самим замін прослідковується певна негативна тенденція. Принаймні автор цих рядків вважає, що вносити корективи в гру свіжими гравцями треба було раніше, хоча б на 5-7 хвилин. Але, як відомо, переможців не судять і якщо Петраков у такому ж стилі виведе збірну на Мундіаль, ми пробачимо йому все, або майже все...

Хемпден Парк імені Артема Довбика

У тому, що нападник збірної України знову забив на цьому на стадіоні, звісно не треба шукати ніякої логіки. Просто зафіксуємо це як факт - Довбик знову забив на головній арені Шотландії. У чвертьфіналі Євро у ворота Швеції в додатковий час переможний гол, а у ворота Шотландії в доданий час - гол, який поставив масну крапку. Є в цьому певний символізм.

Замість бонуса

Уболівальники

Майже три тисячі українських уболівальників (а скільки шотландців підтримували Україну, невідомо) забезпечили футболістам шалену підтримку, футболісти не підвели. Слава Україні!

Андрій Твердохліб, Чемпіон

Фото: Getty Images, УАФ

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Шотландія - Україна 1:3: огляд матчу Шотландія - Україна 1:3: огляд матчу 4025
Шотландія - Україна 1:3: відео голів Шотландія - Україна 1:3: відео голів 5108
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 2701
Шотландія - Україна - онлайн-трансляція LIVE, плей-оф відбору ЧС-2022 Шотландія - Україна - онлайн-трансляція LIVE, плей-оф відбору ЧС-2022 40079
Ярмоленко забив фантастичний гол після геніального пасу Маліновського Ярмоленко забив фантастичний гол після геніального пасу Маліновського 3360
Шотландія - Україна 1:3. Як це було Шотландія - Україна 1:3. Як це було 96372
Рекомендуємо
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 19235
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 2701
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 244520
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 23091
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 3452 2
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 21067