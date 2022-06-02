Ярмоленко - досі ватажок збірної: 5 висновків після перемоги України над Шотландією

Джерело - Чемпіон.

Збірній України до чемпіонату світу-2022 залишилося зробити один вирішальний крок. 5 червня підопічні Петракова у Кардіфі зіграють проти Вельса. А напередодні синьо-жовті порадували український народ не лише результатом, а й шикарною грою, яку мало хто очікував.

Тож кілька висновків і думок після перемоги.

Ярмоленко - досі лідер синьо-жовтої зграї

Капітан збірної, як хороше вино, з віком лише стає кращим та дорожчим (мова не про фінанси). І це попри майже повну відсутність ігрової практики протягом останнього сезону у Вест Гемі.

З кожним приїздом до збірної Ярмоленко нагадує нам, хто є лідером і символом команди цього покоління. Як наслідок, найкращим Ярмолу визнали і вболівальники, і провідний статистичний ресурс. Ну а шикарний гол 7-го номера після геніального пасу Маліновського - окраса всього матчу.

Ярмоленко забив 45-й гол у 107-ми мачах у футболці національної збірної. До, здавалося би, вічного рекорду Шевченка - 3 голи. У легенди - 48 голів у 111 іграх.

Контроль м'яча в грі з Шотландією - фундамент перемоги

"Україна не дозволила нам грати із м'ячем", - сказав після гри головний тренер Шотландії Стів Кларк. Чи не найкращий комплімент, погодьтеся.

Фахівці та вболівальники найбільше остерігалися стартової навали шотландців. Навали, у якій було би мало футболу, але багато агресії. Цього не сталося. У першу чергу через те, що індивідуально сильніші українські футболісти опустили м'яч на землю й досить якісно його контролювали (41% проти 59%). Головним же диригентом темпу і контролю став Олександр Зінченко. Здається, 17-й номер збірної приймав лише правильні рішення і по-професорськи задавав темп і ритм усій грі. А ще - Зіна на топ-рівні працює у відборі фактично, не вступаючи в контактну боротьбу, без використання підкатів, читаючи гру. Привіт Гвардіолі.

Забарний - один із найкращих центрбеків Європи?

Дивлячись на гру 19-річного Іллі Забарного, здається, що він виступає на найвищому рівні років 10. А йому лише 19. Силова боротьба, читання гри, спокій і психологія. Саме психологія дозволяє захиснику Динамо ще й так якісно йти в атаку. Другий гол - гол імені Іллі Забарного.

Маліновський не в формі, але здатен робити різницю

Напевне, Руслан Маліновський виглядав найгірше з усіх наших півзахисників. Відчувається, що під кінець сезону хавбек Аталанти втратив кондиції (не забуваємо й про травму півторамісячної давнини). Руслан далеко не завжди ухвалював правильні рішення, перетримував м'яч у ситуаціях, які цього не потребували та кілька разів "обрізався". Можливо, критики на адресу 8-го номера було би більше, якби не одне але... Геніальний пас на Ярмоленка... Матимемо сподівання, що до гри із Вельсом Маліновський встигне відновити ігрові кондиції, хоча б часково.

Петраков досі не вміє керувати грою під час гри та вчасно впливати на гру

Ми вже всі звикли до дивних пресконференцій головного тренера, і, здається, починаємо звикати до невміння реагувати на події на полі та проводити вчасні й адекватні заміни.

І якщо заміни суто по позиціях залишимо для аналітиків і більш глибокого аналізу, то з таймінгом тих самим замін прослідковується певна негативна тенденція. Принаймні автор цих рядків вважає, що вносити корективи в гру свіжими гравцями треба було раніше, хоча б на 5-7 хвилин. Але, як відомо, переможців не судять і якщо Петраков у такому ж стилі виведе збірну на Мундіаль, ми пробачимо йому все, або майже все...

Хемпден Парк імені Артема Довбика

У тому, що нападник збірної України знову забив на цьому на стадіоні, звісно не треба шукати ніякої логіки. Просто зафіксуємо це як факт - Довбик знову забив на головній арені Шотландії. У чвертьфіналі Євро у ворота Швеції в додатковий час переможний гол, а у ворота Шотландії в доданий час - гол, який поставив масну крапку. Є в цьому певний символізм.

Замість бонуса

Уболівальники

Майже три тисячі українських уболівальників (а скільки шотландців підтримували Україну, невідомо) забезпечили футболістам шалену підтримку, футболісти не підвели. Слава Україні!

Андрій Твердохліб, Чемпіон

Фото: Getty Images, УАФ

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