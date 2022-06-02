Ярмоленко став Левом матчу у грі з Шотландією

Джерело - Футбол 1.
Капітан збірної України Андрій Ярмоленко був визнаний Левом матчу після перемоги над Шотландією (3:1) у півфіналі плей-оф кваліфікації ЧС-2022.
Голосовуння вболівальників проводив сайт телеканалів Футбол.
Ярмоленко отримав 56% голосів. За Олександрая Зінченка віддали свої голоси 7% респондентів, за Георгія Бущана - 6%.
Нагадаємо, Ярмоленко забив перший гол у ворота Шотландії після геніальної передачі Маліновського.
Раніше новини спорту повідомили, що за вихід на чемпіонат світу збірна України зіграє з Вельсом. Матч відбудеться 5 червня в Кардіфі.