Головне
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022
Вчора 23:40 2454
Маліновський: Ця перемога для наших воїнів, які перебувають на передовій
Сьогодні 10:09 118
Визначено найкращого гравця матчу Шотландія - Україна
Сьогодні 09:09 539
Петраков: Ми грали для людей, які зараз виборюють свободу України
Сьогодні 08:08 325
Збірна України зіграє з Вельсом за вихід на чемпіонат світу 2022
Сьогодні 00:59 1489
Шотландія - Україна 1:3: відео голів
Сьогодні 00:37 4316
Шотландія - Україна 1:3. Як це було
Вчора 23:38 95727
Ярмоленко забив фантастичний гол після геніального пасу Маліновського
Вчора 23:07 2950
Молодіжна збірна України розгромила Фарерські острови у кваліфікації Євро-2023
Вчора 21:55 842
Петраков назвав стартовий склад збірної України на гру з Шотландією
Вчора 20:23 1575
Прямі трансляції

Ярмоленко став Левом матчу у грі з Шотландією

Сьогодні 08:39 491 0
Ярмоленко став Левом матчу у грі з Шотландією
#Андрій Ярмоленко

Джерело - Футбол 1.

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко був визнаний Левом матчу після перемоги над Шотландією (3:1) у півфіналі плей-оф кваліфікації ЧС-2022.

Голосовуння вболівальників проводив сайт телеканалів Футбол.

Ярмоленко отримав 56% голосів. За Олександрая Зінченка віддали свої голоси 7% респондентів, за Георгія Бущана - 6%.

Нагадаємо, Ярмоленко забив перший гол у ворота Шотландії після геніальної передачі Маліновського.

Раніше новини спорту повідомили, що за вихід на чемпіонат світу збірна України зіграє з Вельсом. Матч відбудеться 5 червня в Кардіфі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Шотландія - Україна 1:3: відео голів Шотландія - Україна 1:3: відео голів 4316
Шотландія - Україна 1:3. Як це було Шотландія - Україна 1:3. Як це було 95727
Шотландія - Україна - онлайн-трансляція LIVE, плей-оф відбору ЧС-2022 Шотландія - Україна - онлайн-трансляція LIVE, плей-оф відбору ЧС-2022 39866
Де можна побачити перший контракт Кличка Де можна побачити перший контракт Кличка 13286 2
Шотландія - Україна 1:3: огляд матчу Шотландія - Україна 1:3: огляд матчу 2778
Ярмоленко забив фантастичний гол після геніального пасу Маліновського Ярмоленко забив фантастичний гол після геніального пасу Маліновського 2950
Рекомендуємо
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 20666
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 49054 1
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 3058 2
Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав 20032
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 38898
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 41849