Ярмоленко став Левом матчу у грі з Шотландією

Джерело - Футбол 1.

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко був визнаний Левом матчу після перемоги над Шотландією (3:1) у півфіналі плей-оф кваліфікації ЧС-2022.

Голосовуння вболівальників проводив сайт телеканалів Футбол.

Ярмоленко отримав 56% голосів. За Олександрая Зінченка віддали свої голоси 7% респондентів, за Георгія Бущана - 6%.

Нагадаємо, Ярмоленко забив перший гол у ворота Шотландії після геніальної передачі Маліновського.

Раніше новини спорту повідомили, що за вихід на чемпіонат світу збірна України зіграє з Вельсом. Матч відбудеться 5 червня в Кардіфі.