Джерело - Чемпіон.
Збірна України обіграла Шотландію (3:1) у півфінальному матчі плей-оф відбору на Чемпіонат світу-2022.
Шотландія - Україна 1:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 33 Ярмоленко, 0:2 - 49 Яремчук, 1:2 - 79 Мак-Грегор, 1:3 - 90+5 Довбик
Шотландія: Гордон, Робертсон (к), Купер (Гендрі, 68), Генлі, Мактоміней, Гіккі, Мак-Грегор, Гілмор (Армстронг, 68), Макгінн, Дайкс (Крісті, 46), Адамс.
Запасні: Маршалл, Келлі, О’Доннелл, Суттар, Маккенна, Стюарт, Браун, Фергюсон, Тейлор.
Україна: Бущан, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Караваєв, Степаненко (Сидорчук, 90+3), Маліновський (Шапаренко, 72), Зінченко, Циганков (Мудрик, 72), Ярмоленко (к) (Зубков, 78), Яремчук (Довбик, 78).
Запасні: Пятов, Різник, Соболь, Бондар, Сирота, Піхальонок, Качараба.
Попереджені: Дайкс (45), Макгінн (59) - Яремчук (5), Маліновський (12), Шапаренко (84).