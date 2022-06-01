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Ярмоленко забив фантастичний гол після геніального пасу Маліновського

Сьогодні 23:07 Андрій Твердохліб 843 0
Ярмоленко забив фантастичний гол після геніального пасу Маліновського

Джерело - Чемпіон.

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко відкрив рахунок у півфінальній грі плей-оф кваліфікації чемпіонату світу з Шотландією.

Лідер збірної на 33-й хвилині майстерно розібрався із захистом і воротарем шотландців, другим дотиком перекинувши британського кіпера Гордона.

Геніальний пас на 50 метрів виконав Руслан Маліновський.

На 49-й хвилині Роман Яремчук подвоїв рахунок.

У фіналі плейф-оф кваліфікації переможець матчу Шотландія - Україна зіграє проти Вельса.

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