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Журнал The Ring присвятив номер українським боксерам

Сьогодні 13:24 Віктор Слюсаренко 190 0
На обкладинці брати Клички
Журнал The Ring присвятив номер українським боксерам
#Віталій Кличко, #Володимир Кличко

Джерело - Чемпіон.

Авторитетний журнал The Ring випустив новий номер журналу, присвятивши його українським боксерам, які виступили проти агресії росії проти України та стали на захист своєї землі.

"Справжній бій" - так називається спецвипуск The Ring. На обкладинці журналу Віталій та Володимир Кличко, які від початку вторгнення усіма засобами захищали Київ. Назва The Ring виконана у кольорі прапора України.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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