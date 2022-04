Журнал The Ring присвятив номер українським боксерам

Авторитетний журнал The Ring випустив новий номер журналу, присвятивши його українським боксерам, які виступили проти агресії росії проти України та стали на захист своєї землі.

"Справжній бій" - так називається спецвипуск The Ring. На обкладинці журналу Віталій та Володимир Кличко, які від початку вторгнення усіма засобами захищали Київ. Назва The Ring виконана у кольорі прапора України.

➡️ Following Russia's invasion, many prominent Ukrainian boxers have taken up arms to fight alongside their countrymen @Klitschko @Vitaliy_Klychko @VasylLomachenko @usykaa

This issue is available on pre-order at The Ring Shop: https://t.co/F0I9oZWAI9 🇺🇦☮️🇺🇦 pic.twitter.com/1x3syjl7Xb