Екгофф - Підручному: Це найсильніший пост, який я коли-небудь бачила в Instagram

Джерело - Чемпіон.

Напередодні лідер збірної України, чемпіон світу Дмитро Підручний написав гнівного поста на адресу французьких біатлоністів, братів Фуркад. Зокрема, українець звинуватив Фуркада-старшого в позиції щодо війни в Україні, яку він висловив в інтерв'ю рашистким ЗМІ.

Фуркад-молодший не забарився з відповіддю, зазначивши, що не несе відповідальності за позицію брата. Однак Підручний гідно відповів французу, навівши залізні аргументи.

Особливої уваги гідний коментар норвежки Тіріл Екгофф, яка підтримала Підручного.

"Це найсильніший пост в Instagram, який я коли-небудь бачила. Браво, Дмитре! Це так важливо, щоб ти цим поділився. Це так сюрреалістично, що це відбувається, і люди гинуть у цій проклятій війні", - написала багаторазова олімпійська чемпіонка з Норвегії.

Також до Фуркадів звернулася й Анастасія Меркушина, яка несе службу в Прикордонних військах України.

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