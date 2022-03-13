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Меркушина взяла до рук автомат і готова боронити Україну від російської нечисті

Вчора 19:18 Андрій Твердохліб 478 0
Меркушина взяла до рук автомат і готова боронити Україну від російської нечисті

Джерело - Чемпіон.

Українська біатлоністка Анастасія Меркушина готова боронити українську землю від російських загарбників.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Довелося поміняти біатлонну рушницю на автомат

Сьогодні багато відомих і публічних осіб залишили свою звичну діяльність і стали на захист Вітчизни.

До строю прикордонників стала іменита біатлоністка Анастасія Меркушина, в активі якої звання чемпіонки світу та Європи серед юніорів, участь у двох Олімпіадах. 

На світових теренах в її честь неодноразово піднімався український прапор, тепер настав час захищати його, каже спортсменка", - йдеться в повідомленні.

Анастасія Меркушина (27 років) - старший лейтенант Державної прикордонної служби України

  • Чемпіонка світу та Європи серед юніорів;
  • Срібна призерка та триразова бронзова призерка чемпіонатів світу;
  • Учасниця двох Олімпійських ігор (2018, 2022).

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