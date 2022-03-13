Джерело - Чемпіон.
Українська біатлоністка Анастасія Меркушина готова боронити українську землю від російських загарбників.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
"Довелося поміняти біатлонну рушницю на автомат
Сьогодні багато відомих і публічних осіб залишили свою звичну діяльність і стали на захист Вітчизни.
До строю прикордонників стала іменита біатлоністка Анастасія Меркушина, в активі якої звання чемпіонки світу та Європи серед юніорів, участь у двох Олімпіадах.
На світових теренах в її честь неодноразово піднімався український прапор, тепер настав час захищати його, каже спортсменка", - йдеться в повідомленні.
Анастасія Меркушина (27 років) - старший лейтенант Державної прикордонної служби України
- Чемпіонка світу та Європи серед юніорів;
- Срібна призерка та триразова бронзова призерка чемпіонатів світу;
- Учасниця двох Олімпійських ігор (2018, 2022).
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