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Підручний трьома аргументами відповів Фуркаду-молодшому на коментар

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Українець обґрунтував свої претензії до французького біатлоніста
Підручний трьома аргументами відповів Фуркаду-молодшому на коментар
#Дмитро Підручний, #Мартен Фуркад

Джерело - isport.ua.

У соціальній мережі Instagram триває конфлікт між лідером чоловічої збірної України з біатлону Дмитром Підручним та французьким ексбіатлоністом Мартеном Фуркадом.

Все почалося з того, що українець послав на х*й братів Фуркадів, які засудили усунення російських та білоруських біатлоністів від міжнародних змагань.

Фуркад-молодший відповів на пост Підручного, заявивши, що той "не має права його ображати через те, що сказав його брат". Дмитро не залишив ці слова без відповіді, і трьома аргументами пояснив свої обґрунтовані претензії до молодшого брата Фуркада:

  1. У перші дні після усунення російських спортсменів від змагань ти написав у Stories: "Моє серце з моїми російськими друзями;
  2. Ти ніколи публічно не говорив про українських спортсменів, які не можуть брати участь у змаганнях через російське вторгнення;
  3. Ти ніколи публічно не казав, що засуджуєш війну, яку Росія розпочала проти України;
  4. Думаю, на цьому наш діалог закінчується.

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