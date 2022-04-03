Підручний трьома аргументами відповів Фуркаду-молодшому на коментар

Джерело - isport.ua.
У соціальній мережі Instagram триває конфлікт між лідером чоловічої збірної України з біатлону Дмитром Підручним та французьким ексбіатлоністом Мартеном Фуркадом.
Все почалося з того, що українець послав на х*й братів Фуркадів, які засудили усунення російських та білоруських біатлоністів від міжнародних змагань.
Фуркад-молодший відповів на пост Підручного, заявивши, що той "не має права його ображати через те, що сказав його брат". Дмитро не залишив ці слова без відповіді, і трьома аргументами пояснив свої обґрунтовані претензії до молодшого брата Фуркада:
- У перші дні після усунення російських спортсменів від змагань ти написав у Stories: "Моє серце з моїми російськими друзями;
- Ти ніколи публічно не говорив про українських спортсменів, які не можуть брати участь у змаганнях через російське вторгнення;
- Ти ніколи публічно не казав, що засуджуєш війну, яку Росія розпочала проти України;
- Думаю, на цьому наш діалог закінчується.