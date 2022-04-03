Підручний трьома аргументами відповів Фуркаду-молодшому на коментар

Українець обґрунтував свої претензії до французького біатлоніста

У соціальній мережі Instagram триває конфлікт між лідером чоловічої збірної України з біатлону Дмитром Підручним та французьким ексбіатлоністом Мартеном Фуркадом.

Все почалося з того, що українець послав на х*й братів Фуркадів, які засудили усунення російських та білоруських біатлоністів від міжнародних змагань.

Фуркад-молодший відповів на пост Підручного, заявивши, що той "не має права його ображати через те, що сказав його брат". Дмитро не залишив ці слова без відповіді, і трьома аргументами пояснив свої обґрунтовані претензії до молодшого брата Фуркада: