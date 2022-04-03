Мартен Фуркад відповів Підручному на його гнівний пост у соцмережах

Француз залишив коментар під публікацією українського біатлоніста

Нещодавно французький ексбіатлоніст Сімон Фуркад в інтерв'ю російським журналістам заявив, що засуджує усунення російських та білоруських спортсменів від міжнародних змагань.

Він також зазначив, що обговорював цю ситуацію зі своїм братом - п'ятикратним олімпійським чемпіоном Мартеном Фуркадом, і той також проти усунення атлетів.

Ці слова не сподобалися капітанові чоловічої збірної України з біатлону Дмитру Підручному, який вступив до лав Нацгвардії та захищає Україну від російських окупантів. У своєму Instagram-акаунті українець послав на х*й і Сімона, і Мартена.

На публікацію Дмитра відреагував Мартен Фуркад, котрий залишив коментар під публікацією.