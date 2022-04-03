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Меркушина: Брати Фуркади не розуміють реальність війни

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Меркушина: Брати Фуркади не розуміють реальність війни
#Анастасія Меркушина

Джерело - Чемпіон.

Слідом за капітаном чоловічої збірної України з біатлону Дмитром Підручним у соціальній мережі Instagram до братів Фуркадів звернулася українська біатлоністка Анастасія Меркушина.

"Дорогі Мартен та Сімон Фуркади, я дуже засмучена після прочитання вашого інтерв'ю. Я думаю, ви справді не розумієте реальності війни між Україною та росією.

Не сучасна війна, коли танки воюють проти танків. І навіть не Друга світова війна, коли боєприпаси були на нижчому рівні, ніж сьогодні. Найбільша небезпека цієї війни у ​​тому, що росія порушує всі міжнародні правила.

Вона вторгається в незалежну країну та використовує фосфорні бомби, стріляє в ядерний завод тощо. І світ нічого не може вдіяти. Більше немає гарантій, що міжнародні правила дотримуватимуться і надалі.

Якщо ви думаєте, що звичайні росіяни в цьому не беруть участь, ви помиляєтеся. Вже 18 000 російських солдатів загинули на нашій землі, хіба вони не росіяни? Чому вони прийшли нас вбивати? Чому спортсмени використовують букву Z на своїй формі? Чому вони не просять?" припинити все це?

Вони мали можливість розпочати змагання без свого кривавого прапора, але вони зробили свій вибір. Вони обрали свій уряд. Не кажіть, що вони обдурені. У багатьох із них є родичі в Україні, але вони вірять у Велику росію та не хочуть бачити правди.

Якщо ти все ж таки хочеш бути Людиною, то розбуди свою сім'ю о 4 годині ранку, йди в бомбосховища, просиди там до 11, і ти відчуєш наше життя тут.

Чому росіяни заслуговують на нормальне життя, а українські діти мають помирати? (слава богу фото не моє)", - написала Меркушина.

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Допис, поширений Anastasiya Merkushyna (@merkushyna_nst)

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