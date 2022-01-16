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Фото дня: Віктор Постол з вишиванкою від Чемпіона

Сьогодні 15:56 Valeriy Ruchka 2241 0
Фото дня: Віктор Постол з вишиванкою від Чемпіона
#Віктор Постол

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 16 січня, ексчемпіону світу Віктору Постолу виповнюється 38 років.

Нещодавно ексчемпіон світу Віктор Постол отримав подарунок від Чемпіона – брендовану вишиванку, яка була пошита до 20-річчя нашого проєкту.

Вишиванку Віктору урочисто вручив PR-директор Champion.com.ua Максим Розенко, наголосив при цьому,  що, не зважаючи на поразку в останньому бою з Раміресом українець продемонстрував в рингу справжній чемпіонський характер, за що і отримує в подарунок вишиванку з символічною назвою Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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