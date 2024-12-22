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У будинок колишнього чемпіона WBC Постола влучив шахед

Кирило Стадниченко, Денис Шаховець — 22 грудня 2024, 12:43
У будинок колишнього чемпіона WBC Постола влучив шахед
Віктор Постол
ringtv.com

Ввечері 21 грудня російський шахед влетів у багатоповерхівку в Броварах, де мешкає ексчемпіон світу з боксу за версією WBC (2015-2016) у першій напівсередній вазі Віктор Постол.

Про це Чемпіону розповів сам колишній боксер.

"Я щойно починав дивитися вечір боксу, як в наш будинок потрапив шахед. Тому довелося скоригувати плани", – відповів Постол на прохання прокоментувати поєдинок між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі, що відбувся напередодні.
"Особисто в мене все добре, я живу на нижньому поверсі, а шахед влетів на 25 поверх. Але пішов до сусідів, щоб дізнатися, чим можу допомогти. Тому бокс вже не дивився".

Нагадаємо, в ніч на неділю, 22 грудня, Олександр Усик виграв бій-реванш проти британця Тайсона Ф’юрі. Непереможний український боксер захистив звання чемпіона світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO, WBC та IBO.

Поєдинок на Kingdom Arena у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді тривав 12 раундів і судді були одноголосні у своєму рішенні – 116:112, 116:112, 116:112 на користь українця.

Олександр Усик Віктор Постол Тайсон Ф’юрі Усик – Ф'юрі 2

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