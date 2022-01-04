Джерело - Чемпіон.
Словачка Вероніка Хавлікова 16 разів вигравала чеміпонат світу із карате, має запальну зовнішність, у своєму Instagram розповідає про фітнес, а на власному YouTube-каналі показує свої тренування. Останнім часом дівчина дуже активна в TikTok, де намагається навіть співати.За словами самої спортсменки, у дитинстві над нею насміхалися однолітки, а також учителя.
Як виявилось, сміється той, хто сміється останнім.
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