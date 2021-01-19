 Дівчина дня. Італійська модель та акторка зробила відверті фото на честь перемоги улюбленого клубу | Блоги | Champion.com.ua
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Дівчина дня. Італійська модель та акторка зробила відверті фото на честь перемоги улюбленого клубу

Сьогодні 11:56 Valeriy Ruchka 263 0
Дівчина дня. Італійська модель та акторка зробила відверті фото на честь перемоги улюбленого клубу

Італійська модель та акторка Анна Фалькі пообіцяла роздягнутися догола, якщо Лаціо обіграє Рому і не обманула шанувальників, зробивши оголений знімок у масці після перемоги орлів (3:0) в класичному дербі чемпіонату країни.

На своїй сторінці в Instagram знаменитість опублікувала фотографію, на якій її груди прикриті лише руками. За 48 годин цей кадр набрав понад 100 тисяч уподобань.

Фалькі вже понад 20 років підтримує Лаціо. У 2000 році вона пообіцяла, що станцює стриптиз прямо на домашньому стадіоні команди, якщо римляни виграють чемпіонат Італії. Після фінального свистка всі 80 тисяч глядачів із нетерпінням чекали на її виступ, але Анна різко обірвала його, коли зняла футболку і після цього перестала роздягатися.

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