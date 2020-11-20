Дівчина дня: еротична фотосесія журналістки Чемпіона

Джерело - Чемпіон.

Наталія Толюпа щиро любить спорт та має непогану фан-базу у своєму instagram. Що і не дивно, адже Наташа брала участь у відбірковому конкурсу "Міс України - 2016" та проекті "Найбажаніші наречені України – 2017".

Половина успіху на шляху до досягнення ідеальної фігурі - правильне харчування, якого я дотримуюся, - зізнається Наталія. - Для підтримання фізичної форми займаюся фітнесом. Також допомагає генетика і відсутність шкідливих звичок.

Наташі подобається багато видів спорту. Нещодавно вона відкрила для себе професійний бокс.

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Спочатку відвідала в НСК "Олімпійський" музей Кличко, побачила оригінальні чемпіонські пояси Віталія та Володимира, - пригадує Наталія. – Звісно, важко було втриматися, тому зробила невеличку фотосесію для власного блогу. Далі відвідала вечір боксу компанії Union Boxing Promotions, де головним боєм був захист титулу чемпіона світу WBA у флайвейті Артема Далакяна. Через два тижні була на шоу компанії К2, де свої поєдинки проводили Денис Берінчик та Дмитро Митрофанов. Тепер вже чекаю наступних боксерських шоу. Мені завжди подобалися мужні чоловіки.

У Наташі багато планів. Але пріоритети чітко розставлені.

Головне, в чому я повинна себе реалізувати - це міцна сім'я: коханий чоловік і здорові діти, - зізнається Наталія.

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