Бельгійська велогонщиця Тара Гінс втратила роботу в чоловічій команді через відверті світлини для календаря Playboy.

Дівчина виступає за команду Memorial Santos в жіночому турі UCI. У травні минулого року вона знялася оголеною в Playboy, а недавно майже влаштувалася спортивним директором в чоловічу любительську команду S-Bikes AGU, але завадила пікантна зйомка.

"У мене була усна домовленість приєднатися до команди. Я дійсно цього чекала, це те, чим я люблю займатися. Але тепер, мабуть, хтось зробив проблему в фотографії. Я не засмучуюсь, що домовленість скасували. Так краще. Я не хочу працювати з людьми, які не бачать моїх можливостей і просто є стадом", - сказав Гінс.

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