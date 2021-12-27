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Джерело - Чемпіон.

Кумедний епізод трапився в матчі регулярного чемпіонату НБА Денвер Наггетс - Лос-Анджелес Кліпперс.

Центровий Самородків Нікола Йокіч під час розіграшу спірного м'яча почав пританцьовувати - рефері поєдинку не втримав емоцій і розсміявся до сліз.

Гра завершилась перемогою Денвера - 103:100.

Гравець Нью-Йорка виконав шалений данк, пронісши м'яч під ногою

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