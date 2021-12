Кумедний епізод трапився в матчі регулярного чемпіонату НБА Денвер Наггетс - Лос-Анджелес Кліпперс.

Центровий Самородків Нікола Йокіч під час розіграшу спірного м'яча почав пританцьовувати - рефері поєдинку не втримав емоцій і розсміявся до сліз.

Glad we were able to recover from the early technical difficulties last night 🤣 pic.twitter.com/o1JkuKvrHO