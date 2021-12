Відео дня. Історичний кидок Каррі з усіх можливих ракурсів

Сьогодні в грі чемпіонату НБА між Голден Стейт Ворріорз і Нью-Йорк Нікс захисник Воїнів Стефен Каррі встановив історичне досягнення, перевершивши рекорд Рея Аллена за влучними триочковими кидками.

Той самий історичний момент, через який навіть гра перервалась на кілька хвилин.

A league of his own.



2,974 career threes for Stephen Curry, making NBA history as the all-time leader in threes made pic.twitter.com/aHyfbXHO5o