Світова тенденція боротьби за екологію дісталася й Англійської Прем'єр-Ліги

Що придумав менеджмент Брентфорда аби привернути увагу до свого клубу

Є в АПЛ такий прикольний футбольний клуб як Брентфорд, який цього року вперше повернувся до вищої англійської ліги. Не було його тут цілих 74 роки і ось нарешті.

Повернення співпало з переїздом на новий стадіон: замість 117-річної розвалюхи Griffin Park, був побудований сучасний Brentford Community Stadium. Поляна новенької арени виявилася цілком фартовою для лондонської команди і у матчі-відкритті сезону у місцевому дербі був подоланий титуловий Арсенал (2-0).

Команда продовжила дивувати всіх аж до сьогодення, перебуваючи зараз на 10-й сходинці турнірної таблиці. Всі ці дивовижні зміни, як ви розумієте, сталися не випадково. Власник Брентфорда, Метью Бенхем – колишній менеджер хедж-фонду, чиї інші активи включають аналітичну компанію Smartodds, біржу ставок Matchbook і датський футбольний клуб FC Midtjylland – інвестував близько 100 мільйонів фунтів стерлінгів у Брентфорд за останнє десятиліття.

Зважаючи на те, що мова не йде про виживання в АПЛ, керівництво клубу може спокійно планувати майбутній сезон і приймати стратегічні рішення щодо життєдіяльності Брентфорда. А ще не забувати про красиві піар-ходи, які привертають увагу навіть світових ЗМІ до новачка АПЛ.

Два тижні тому виконавчий директор Брентфорда, Джон Варні, заявив, що клуб прийняв рішення не міняти комплект домашньої форми після сезону 2021/22. Така сама форма від бренду Umbro, у тому ж самому дизайні, з тими ж самими спонсорами Hollywoodbets та SafetyCulture, залишиться у команди в сезоні 2022/23. Зі слів Варні, це рішення прийняте клубом аби сприяти збереженню світової екології, на яку дуже великий вплив має саме текстильна промисловість.

Тут маю зробити певний відступ, аби пояснити, наскільки озвучений крок є насправді несподіваним. Починаючи з кампанії 2010/11, всі 20 провідних англійських клубів випускали нову домашню форму кожного сезону, незважаючи на рекомендацію, що життєвий цикл має продовжуватися до двох сезонів. Саме таке правило закріплене в статуті Прем’єр-ліги з 2000 року.

Навіщо клуби міняли форму щорічно? Відповідь очевидна - заради грошей. Бо продаж мерчендайзингу для будь-якого клубу, це чималі гроші. Особливо якщо у складі твоєї команди грає якийсь Кріштіану Роналду чи Златан Ібрагімовіч. Такі зірки інколи за тиждень відбивають свою трансферну вартість через продаж футболок з їхнім прізвищем на спині.

Але є одне але. Коли маленький клуб потрапляє до АПЛ, йому світять чималі надходження від продажу телевізійних прав самої дорогої футбольної Ліги світу. В цей момент доля прибутків від продажу мерчендайзингу різко падає у порівнянні з телевізійними прибутками. А зважаючи на відсутність у Брентфорді зірок світового масштабу, і середню відвідуваність домашньої арени на рівні 12 000 вболівальників, щорічний продаж домашнього комплекту форми не є критичним для клубу. Куди цікавіше за рахунок такого рішення зайвий раз привернути увагу до своєї франшизи. Та ще й додати цій темі присмак екологічності, щоб бути у світових трендах.

Звісно ж, технічний партнер Umbro, який виробляє ігрові футболки та репліки за UK£49 (US$65,20), підтримав цей крок. Дві компанії, Hollywoodbets і SafetyCulture, які мають багаторічні спонсорські відносини з клубом щодо брендування комплектів, також дали своє схвалення.

За словами директора Брентфорда, вболівальники теж сказали, що вони будуть за економію, яку дасть двосезонна футболка і підтримали зниження впливу на навколишнє середовище.

“Це лише дрібниця, але ми віримо, що вона допоможе”, - сказав Варні.

Ось такий несподіваний хід від керівництва Брентфорда, як на мене. Тепер дуже цікаво буде спостерігати, як відреагують інші клуби. Адже якщо не з'явиться ланцюгова реакція, то вийде, що лише новачок АПЛ думає про екологію, а всім іншим начхати.

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