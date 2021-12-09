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Чи досяг ЛеБрон Джеймс завітної мрії: коштувати 1 мільярд доларів?

Сьогодні 17:59 Harry BettMan 116 0
BettMan розповідає про поточні статки одного з найвидатніших спортсменів сучасності
Чи досяг ЛеБрон Джеймс завітної мрії: коштувати 1 мільярд доларів?
#Спорт і гроші, #Спортивний маркетинг, #BettMan

Протягом своєї видатної кар'єри зірковий гравець NBA, ЛеБрон Джеймс, неодноразово заявляв журналістам, що має намір довести свої статки до одного мільярда доларів. До сьогодні протягом кар’єри йому вдалося заробити більше омріяної цифри, проте це не торкається його сумарних статків.

Джеймс крутий бізнесмен і вміло трансформував свої високі досягнення на баскетбольному майданчику у вигідні спонсорські угоди з Nike, Walmart та іншими провідними брендами. До того ж непогано проявив себе у якості  головного героя кінострічки Space Jam: A New Legacy. Чотириразовий найкращий гравець NBA за свою 18-річну кар'єру отримав майже 400 мільйонів доларів зарплати та понад 600 мільйонів заробітків поза спортом, але це поки не зробило його мільярдером.

На початку вересня цього року журнал Forbes оцінив статок Джеймса у приблизно 850 мільйонів доларів. На паркеті контракт з "Лейкерс" робить його п’ятим найбільш високооплачуваним гравцем NBA, але його кмітливість поза межами майданчика робить його особливим. Останній рік приніс йому приблизно 65 мільйонів доларів за рахунок зарплати та мерчендайзинга - рекорд для активного гравця НБА, і це на 21 мільйон доларів більше, ніж дохід Кевіна Дюранта за останні 12 місяців, що йде другим у рейтингу баскетболістів.

Найбільшим спонсором Джеймса є компанія Nike, яка у 2016 році уклала з ним довічну угоду і щорічно виплачує йому десятки мільйонів. Джеймс, отримуючи ці мільйонні прибутки, весь час робив своєчасні інвестиції у елітну нерухомість та власний бізнес. Зараз 36-річний ЛеБрон знаходиться на шляху до того, щоб стати мільярдером до свого 40-річчя. Тоді він приєднається до Майкла Джордана, який став мільярдером вже після виходу на пенсію.

Прес-секретар Джеймса відмовився коментувати оцінки журналу Forbes. Ось розбивка чистої вартості та активів Леброна Джеймса на сьогодні.

Компанія SpringHill: 300 мільйонів доларів

Джеймс і його друг дитинства, він же бізнес-партнер - Маверік Картер, разом заснували “SpringHill Co” у 2020 році, зібравши 100 мільйонів доларів від інвесторів. Компанія взялася за складну місію "розширити велич" ЛеБрона.

SpringHill названий на честь житлового комплексу в Акроні (штат Огайо), де Джеймс і його мати нарешті знайшли стабільність після того, як певний час прожили з різними членами сім'ї, друзями та сусідами. Під егідою SpringHill було об'єднано три компанії: маркетингове агентство Robot Company — серед клієнтів якого є JPMorgan Chase, Beats by Dre і Sprite, а також SpringHill Entertainment, засновану в 2007 році. Саме ця компанія була відзначена нагородами за документалку “Більше, ніж гра” - про високий рівень гри Джеймса у шкільні роки. Ця ж компанія займалася перезавантаженням кіно-хіта з Майклом Джорданом “Space Jam”, документальним фільмом HBO "Як мене звуть: Мухаммед Алі" та конкурсного шоу NBC "Стіна".

Третя компанія у пулі SpringHill - це Uninterrupted, яка дає спортсменам платформу для прямого зв’язку зі споживачами через соціальні та традиційні медіа, подкасти, особисті події та товари. Uninterrupted випускає ток-шоу HBO The Shop, в якому представлені знаменитості, що спілкуються в перукарнях по всій країні. Крім того, фірма продає індивідуальний одяг, наприклад толстовки, розроблені під певних зірок спорту.

У липні цього року ЗМІ вперше повідомили, що Джеймс розглядає можливість продажу SpringHill або спробує отримати інвестиції, які могли б довести ціну цього активу до 750 мільйонів доларів. ЛеБрон є найбільшим акціонером компанії, хоча вважається, що його частка не перевищує 50%. Forbes оцінює його частку в більш консервативні 300 мільйонів доларів, що відображає невизначеність щодо того, скільки точно складає частка Джеймса, і той факт, що угода поки ще офіційно не оголошена.

Нерухомість: 100 мільйонів доларів



Джеймс також вклав частину свого заробітку в нерухомість. Він володіє щонайменше чотирма об'єктами нерухомості на загальну суму близько 100 мільйонів доларів. В Огайо він побудував особняк вартістю 10 мільйонів доларів у своєму рідному місті Акрон. У Каліфорнії Джеймс купив три об’єкти нерухомості: два з них в Лос-Анджелесі у 2015 і 2017 роках, за 21 і 23 мільйони доларів відповідно. Минулого року він виклав 36,75 мільйона доларів за територію Беверлі-Хіллз площею 13 000 квадратних футів, яку він, ймовірно, очистить під побудову великого маєтку.

Fenway Sports Group: 70 мільйонів доларів

Ще один значний холдинг, в який вклався баскетболіст. Його інвестиції в Fenway Sports Group, яка володіє Boston Red Sox (команда MLB), ФК Ліверпуль, половиною Roush Fenway Racing і 80% New England Sports Network. Джеймс придбав міноритарну частку в команді англійської Прем'єр-ліги ще в 2011 році, коли його група спортивного маркетингу, LRMR, вступила в партнерство з Fenway Sports Group.

Blaze Pizza: 30 мільйонів доларів

У 2015 році Джеймс відмовився від угоди про підтримку McDonald’s на суму приблизно 15 мільйонів доларів за чотири роки. Він зробив ставку на швидко зростаючу Blaze Pizza. Як повідомляється, він заплатив менше 1 мільйона доларів за 10% швидко зростаючої мережі піцерій. Зараз Blaze має понад 300 фірмових і франчайзингових магазинів у США та Канаді. Джеймс також володіє невеликою часткою 18 франчайзингових магазинів Blaze у Флориді та Іллінойсі, якими керує ресторатор Ларрі Леві.

Грошові кошти та інші інвестиції: 350 мільйонів доларів

Навіть зважаючи на високі податки, життя на широку ногу, а також великі гонорари агентам і своєму менеджменту, за оцінками Forbes, Джеймс крім перерахованих вище статків і нерухомості, має ще активи на суму щонайменше 350 мільйонів доларів. Сюди входить колекція розкішних автомобілів, доходи від продажу бренду Beats by Dre компанії Apple за 3 мільярди доларів у 2014 році (Джеймсу належав невеликий шматочок). Плюс акції публічної фітнес-компанії Beachbody, яка придбала фірму Ladder (компанію зі спортивного харчування), співзасновником якої був Джеймс, разом з Арнольдом Шварценеггером. Акції цього активу у минулому році оцінювалися у 28 мільйонів доларів.

Все що я написав вище є типовим прикладом здійснення американської мрії, коли простий хлопчина з гето стає багатієм і впливовою людиною у суспільстві. Хай цей приклад, як і багато інших, подібних цьому, надихає вас займатися улюбленою справою, через щоденну працю досягати в ній максимуму і у підсумку все це монетизувати :-)

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