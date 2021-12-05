Підсумки 2021 року: хто з футболістів заробив найбільше

Атакувальне тріо з клубу Парі Сен-Жермен заробило шалені гроші. Але Роналду попереду всіх

Американське видання Forbes підсумувало заробітки кращих футболістів світу і виявило, що за рік Кріштіано Роналду обійшов Ліонеля Мессі. Щоб скласти цей рейтинг, журналісти поспілкувалися з клубами, агентами гравців, комерційними спонсорами та світовими футбольними експертами. Усі цифри конвертовані в долари США за поточним обмінним курсом і включають заробітну плату (до оподаткування) за сезон 2021-2022 років, бонуси та надходження від комерційної діяльності.

#1 - Кріштіану Роналду (Португалія) | 36 років | Manchester United

Загальний прибуток: $125М

Зарплата: $70М

Надходження від рекламних контрактів: $55М

Після того, як Роналду завершив минулий сезон з "Ювентусом" як найкращий бомбардир Серії А і отримав нагороду найкращого гравеця чемпіонату Європи, "Манчестер Юнайтед" оголосив, що повертається його додому. Мова про "Олд Траффорд", де Роналду грав раніше з 2003 по 2009 рік, забив 118 голів за Юнайтед у 292 матчах. За свою 18-річну кар'єру він виграв 32 головні трофеї, включаючи п'ять титулів Ліги чемпіонів УЄФА, чемпіонат Європи УЄФА для рідної Португалії та сім титулів чемпіонату Англії, Іспанії та Італії, що робить його першим гравцем, який виграв титули цих трьох країн.

#2 - Ліонель Мессі (Аргентина) | 34 роки | Paris Saint-Germain

Загальний прибуток: $110М

Зарплата: $75М

Надходження від рекламних контрактів: $35М

Це був кінець славної ери, коли Барселона оголосила, що Мессі не буде продовжувати працювати в клубі через фінансові перешкоди в Ла Лізі. За 21 рік роботи в Барселоні, Мессі забив 672 голи і зробив 268 результативних передач на шляху до 35 титулів і 78 нагород (включаючи рекордні сім трофеїв Золотого м’яча для найкращого гравця). За свою кар'єру він також отримав 875 мільйонів доларів у вигляді зарплати та бонусів і ще 350 мільйонів доларів від рекламних контрактів на загальну суму понад 1 мільярд доларів. Його нова зарплата в ПСЖ є скороченою від тієї, яку він отримав би, якби він міг продовжувати грати в Барсі. Але все одно він залишається одним з найбільш високооплачуваних футболістів планети разом з Неймаром, з яким він возз'єднався в Парижі. До цього Мессі та Неймар разом грали за каталонського гранда з 2013 по 2017 роки.

#3 - Неймар (Бразилія) | 29 років | Paris Saint-Germain

Загальний прибуток: $95М

Зарплата: $75М

Надходження від рекламних контрактів: $20М

У 2017 році Неймар обміняв можливість грати в тіні Мессі в Барселоні на ПСЖ, отримавши рекордну трансферну суму в 263 мільйони доларів, і допоміг вивести клуб до першого фіналу Ліги чемпіонів минулого року. У травні цього року 29-річний гравець підписав чотирирічний контракт, щоб залишитися у французькій столиці до 2025 року і залишатися одним з найбільш високооплачуваних у команді. Потім він допоміг клубу домовитися з Мессі, що призвело до їхнього возз'єднання. Після розірвання дострокового контракту з Nike через непристойну поведінку футболіста, Неймар підписав взуттєву угоду з Puma, яка відзначила його яскравий стиль. У березні цього року він представив "творчу колекцію" взуття та одягу в гучних колірних гамах. У листопаді минулого року сенсація в соціальних мережах — він є третім за популярністю спортсменом у Facebook, Instagram і Twitter з 284 мільйонами підписників. Крім того він покинув TikTok і підписав угоду про створення відеоконтенту виключно як амбасадор американської соціальної мережі Triller.

#4 - Кіліан Мбаппе (Франція) | 22 роки | Paris Saint-Germain



Загальний прибуток: $43М

Зарплата: $28М

Надходження від рекламних контрактів: $15М

Минулої весни 22-річний француз відмовився від продовження контракту з ПСЖ. Він хотів отримувати на рівні з зарплатою Неймара і залишитися в клубі до 2024 року. Сезон 2021-22 — останній за його поточним контрактом. ПСЖ сподівається, що підписання Мессі стане стимулом для триразового володаря "Золотої бутси" Ліги 1 вести переговори про те, щоб залишитися. Але, можливо, настав час для нього вийти за межі цього проекту, та піднятися ще вище. Мбаппе забив більше голів у кар'єрі, ніж Роналду чи Мессі в їхньому віці. Він також заробляє більше, ніж вони в його віці. Частково тому, що комерційні спонсори визнали його потенціал раніше. Минулого року EA Sports подарувала йому сольную обкладинку гри FIFA 21, що зробило його одним із наймолодших, хто досягав такого. Цього року було оголошено, що він знову стане обличчям FIFA 22, що робить його першим після Кріштіану Роналду, хто отримує обкладинки два роки поспіль.

#5 - Мохамед Салах (Єгипет) | 29 років | Liverpool

Загальний прибуток: $41М

Зарплата: $25М

Надходження від рекламних контрактів: $16М

Оскільки до нинішньої угоди 29-річного гравця залишилося два роки, Салах і Ліверпуль ведуть переговори щодо збереження зіркового нападника на Енфілді. Він виявився легендою на полі та поза ним. Після переходу з італійської "Роми" у 2017 році він був серед найкращих бомбардирів "Ліверпуля" та Прем’єр-ліги. У жовтні минулого року він забив свій 100-й гол для свого клубу, ставши найшвидшим за всю його історію. Жоден інший гравець Прем'єр-ліги не забивав більше за той же час. Він також став обличчям мусульманських спортсменів у світі. Нещодавнє академічне дослідження показало, що після того, як Салах приєднався до "Ліверпуля", злочини на ґрунті ненависті в місті зменшилися на 16%, а вболівальники "Ліверпуля" вдвічі зменшили кількість публікацій антимусульманських твітів у порівнянні з фанатами інших провідних клубів.

#6 - Роберт Левандовські (Польща) | 33 роки | Bayern Munich

Загальний прибуток: $35М

Зарплата: $27М

Надходження від рекламних контрактів: $8М

Контракт 33-річного гравця закінчується в 2023 році. Левандовські рік за роком залишається кращим гравцем Німеччини без будь-якої конкуренції. Він один з найкращих форвардів сучасності. І залишається кращим не тільки на полі, але й поза ним. Роберт запустив власну марку одягу RL9, додавши ще грошей до своїх прибутків від співпраці з Nike, Huawei та Head & Shoulders.

#7 - Андрес Іньєста (Іспанія) | 37 років | Vissel Cobe (Японія)

Загальний прибуток: $35М

Зарплата: $31М

Надходження від рекламних контрактів: $4М

Іньєста переїхав до Японії за дворічним контрактом з Віссел Кобе в 2018 році після завершення 22-річної кар'єри в Барселоні. Півзахисник з тих пір допоміг клубу виграти Кубок Імператора в 2019 році, вперше кваліфікуватися в Азійську Лігу чемпіонів і виграти Суперкубок Японії в лютому 2020 року. У квітні минулого року, на свій 37-й день народження, він підписав продовження контракту, щоб залишитися з клубом до 2023 року. Андрес самий віковий футболіст у цьому рейтингу.

#8 - Поль Погба (Франція) | 28 років | Manchester United

Загальний прибуток: $34М

Зарплата: $27М

Надходження від рекламних контрактів: $7М

Десять місяців тому майбутнє Погба в Юнайтед було невизначеним. Але після підписання Кріштіану Роналду та його партнера по збірній Франції, Рафаеля Варана, за повідомленнями, він став схилятися до продовження контракту. 28-річний футболіст має десятирічний контракт на взуття з Adidas, вартість якого оцінюється в 45 мільйонів доларів.

#9 - Гарет Бейл (Уельс) | 32 роки | Real Madrid

Загальний прибуток: $32М

Зарплата: $26М

Надходження від рекламних контрактів: $6М

Після жорсткого протистояння з Зінедіном Зіданом у "Реалі" в минулому сезоні, Бейла відправили в оренду до "Тоттенхема". Відставка Зідана наприкінці сезону 2020/21 після того, як клуб не зміг виграти жодного трофея, проклала зворотній шлях для 32-річного гравця, аби повернутися на Бернабеу на останній сезон поточного контракту. Але всі вже давно і відкрито говорять про ось такий список пріоритетів валлійця: Уельс, гольф, Мадрид. Саме у такому порядку і все через контракт Бейла з американським виробником екіпірування і клубів для гольфу - TaylorMade Golf Company.

#10 - Еден Азар (Бельгія) | 30 років | Real Madrid

Загальний прибуток: $29М

Зарплата: $26М

Надходження від рекламних контрактів: $3М

У 2019 році "Реал" заплатив "Челсі" 118 мільйонів доларів, щоб отримати можливість пидписати п'ятирічний контракт з Азаром, що поставило бельгійця з його щорічною зарплатою в 26 мільйонів доларів на один рівень з Гаретом Бейлом. Але Еден постійно мав проблеми з травмами, пропустивши 59 ігор за перші два сезони з клубом. Нинішній коуч "Реала", Карло Анчелотті, нещодавно поставив під сумнів здатність Азара зіграти бодай у двох матчах поспіль. У ЗМІ все більше говорять, що клуб буде намагатись позбутись гравця вже в січні 2022 року. За межами поля Азар є обличчям McDonald’s у своїй рідній Бельгії та має угоди з Nike та Nissan.

Підсумовуючи, слід відзначити, що загалом гравці топ-десятки заробили $579M, при цьому топ-трійця заробила більше за решту сімох гравців - $330M.

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