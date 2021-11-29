Як вболівальники Баварії впливають на рішення керівництва

77,8% членів проголосували за те, щоб клуб відповідав «міжнародно визнаним стандартам з прав людини»

Нещодавні щорічні загальні збори акціонерів "Баварії" (AGM) відбулися в складних умовах. Стався гарячий обмін думками між вболівальниками та правлінням на тлі закликів до німецького футбольного гіганта припинити партнерство з Qatar Airways. На зустрічі 77,8% членів клубу Баварії Мюнхен проголосували за те, щоб клуб відповідав "міжнародно визнаним стандартам прав людини".

Йдеться про крок, спрямований на припинення відносин клубу з катарською державною авіакомпанією. На даний момент угода Баварії з Qatar Airways складає 20 мільйонів євро на рік і має закінчитися в 2023 році.

Ті, хто голосував за припинення зв’язків Баварії з Катаром, посилалися на правозахисні групи, які критикували поводження цієї держави з Середнього Сходу з іноземними працівниками. Мова про робочу силу, яку привозять до країни для праці на нових інфраструктурних проектах до Чемпіонату світу з футболу 2022 року.

Система "кафала", яка раніше використовувалася в Катарі для залучення трудових мігрантів для роботи на об'єктах чемпіонату світу, була описана правозахисними групами як сучасне рабство. Все через обмеження, які вона накладала на працівників. Ця практика була ніби то ліквідована урядом Катару, коли він оголосив про зміни до свого трудового законодавства минулого року, але останні звіти свідчать про те, що в Катарі мало що змінилося і що робітників все ще експлуатують.

Однак правління "Баварії", включаючи президента Герберта Хайнера та генерального директора Олівера Кана, відкинуло заклики членів клубу посилити свої стандарти про права людини, що викликало бурхливі сцени з присутніми на зустрічі вболівальників.

Кан захищав угоду баварського клубу з авіакомпанією, заявивши, що клуб має "дуже чіткі критерії" для партнерства. Оскільки напруженість під час зустрічі зростала, вболівальники скандували "ми - Баварія, а ви - ні", а також "Хайнер геть", що в кінцевому підсумку змусило членів ради піти зі сцени.

Виступаючи після події, колишній президент клубу Улі Хенесс сказав: "Це найгірша подія, яку я коли-небудь бачив у "Баварії". Мені соромно".

Повідомляється, що спонсорська угода чемпіонів Бундесліги з Qatar Airways коштує близько 20 мільйонів євро (22,5 мільйона доларів США) на рік, а поточний п’ятирічний термін закінчується в 2023 році. Клуб також використовував Доху, як регулярну базу для зимових тренувань протягом останнього десятиліття, пропустивши лише свій щорічний візит минулого року через пандемію COVID-19.

Що я можу сказати з цього приводу: вболівальники - молодці, а менеджмент Баварії нагадує мені Ангелу Меркель, яка з одного боку говорить про підтримку України, а з іншого домовляється з Росією про будівництво “Північного потоку”. Як кажуть: “гроші не пахнуть”.

Фото: ФК Баварія Мюнхен

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