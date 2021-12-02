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Castore кидає виклик гігантам спортивної індустрії

Сьогодні 12:30 Harry BettMan 99 0
Бренд спортивного одягу з Британії агресивно завойовує ринок
Castore кидає виклик гігантам спортивної індустрії
#Спорт і гроші, #спортивний маркетинг, #BettMan

Якщо ви фанат АПЛ, то вже мали помітити новий британський спортивний бренд Castore, логотип якого з’явився у цьому сезоні на футболках двох клубів: “Вулверхемтона” та “Ньюкасл Юнайтед”. Крім того, рекламу Castore весь час активно крутять на LED-панелях під час матчів цих команд, що робить бренд ще більш узнаваним і помітним.

Бренд спортивного одягу Castore з'явився на світ лише у 2015 році і одразу почав діяти доволі агресивно. Його заснували у Манчестері два брати, Том та Філ Біхони. Обидвоє у минулому професійні спортсмени високого рівня: Том грав у футбол за клуб “Транмере Роверс”, Філ у крікет за клуб “Чишер”.

Одного дня брати вирішили для себе, що хочуть зробити не просто спортивний бренд, а бренд преміум-класу, який буде номером один у світіі. Звісно, для реалізації подібних амбіцій потрібні великі гроші та дуже добра впізнаваність. Перший пункт був закритий завдяки запрошенню великих гравців-інвесторів (на сьогодні їх вже 33), а другий пункт почали реалізовувати через перевірену десятиріччями формулу: підписуючи спонсорські контракти з відомими спортсменами та командами.

Першим в списку став видатний британський тенісист Енді Маррей. Йому до речі, окрім грошей, дали ще й невеличку частину акцій, аби підвищити його зацікавленість у просуванні бренду на глобальний ринок. Це сталося на початку 2019 року. Щоб ви розуміли, наскільки це спрацювало, наведу доволі показову цифру: на сьогодні бренд Castore вже представлений у 50 країнах. А якщо ви вирішите щось замовити собі на офіційному сайті компанії, то майте на увазі, що доставка в Україну існує.

Із залученням до компанії всесвітньо відомого тенісиста, компанія запустила суб-бренд AMC (Andy Murrey Collection), що одразу посприяло підписанню контракту з Англійською асоціацією лаун-тенісу. У тому ж 2019 році фірма Castore підписала контракти з відомими у Англії регбісткою та представником крікету.

Але звісно ж, на крікеті та регбі великої впізнаваності не зробиш. І тому на початку 2020 року компанія залучила 7,5 мільйонів фунтів від приватних інвесторів, аби зайти на терена спорту номер один у світі. У травні 2020 року сталася знакова подія: компанія Castore підписала контракт з шотландським “Глазго Рейнджерс” і отримала статус офіційного постачальника екіпіровки клубу. Угоду було підписано на 5 років, а сума склала 20 мільйонів фунтів.

І ось тут я хотів би розповісти про одну надважливу деталь, яка відрізняє Castore від її головних конкурентів - Nike, adidas і Puma. В одному з інтерв'ю співзасновник компанії, Том Біхон сказав наступне:

"Ми швидко розвиваємося, ми динамічні, у нас є набагато більш орієнтований на Європу ланцюг поставок, що дозволяє нам рухатися набагато швидше, ніж наші конкуренти".

Мова про те, що на відміну від поточних лідерів ринку, Castore закуповує тканини не в Китаї, а в Італії. І відшиває одяг у Європі. Це дозволяє швидко реагувати на попит, хоча це дорожче з точки зору собівартості. Але коли ти працюєш у преміум-сегменті і роздрібна ціна доволі висока, це не критично для бізнесу.

Цю свою перевагу компанія Castore наочно продемонструвала навесні цього року, у той момент, коли стало відомо, що “Глазго Рейнджерс” достроково здобуде чемпіонство. Перед останнім туром, в якому “рейнджери” мали зіграти на домашній арені і відсвяткувати титул, клуб і Castore запропонували вболівальникам придбати онлайн спеціальну чемпіонську футболку із золотими логотипами. Саме в таких футболках футболісти мали вийти на останню гру сезону. Було заявлено лімітовану серію з 10 000 футболок. І як ви думаєте, що сталося, коли продажі було відкрито? За дві з половиною години цей наклад було розкуплено і вболівальники почали вимагати ще. Зважаючи на свою гнучкість і швидкість роботи, через два тижні Castore викинула у продаж наступні 10 000 чемпіонських футболок. Але і вони швидко зникли, як і наступні, і наступні. Бо загалом за кілька місяців було продано більше 100 тисяч штук.

Ось такий вам практичний кейс із реального світу бізнесу, як важливо мати можливість швидко реагувати на попит.

Завершуючи статтю хочу сказати, що окрім згаданих вище трьох футбольних клубів та Енді Маррея, Castore має на сьогодні спонсорські контракти з командою “McLaren Formula One” та кількома регбійними командами. Швидкий зліт цього бренду показує, що амбіції, підкріплені грамотною і агресивною політикою ведення бізнесу, можуть творити дива. Чи стане Castore брендом номер один у світі ми з вами поки не знаємо, але буде цікаво споглядати за його розвитком і динамікою. Як каже народна мудрість: дорогу здолає той, хто йде.

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