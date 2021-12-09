Діалло дуже не хотів отримувати попередження

Джерело - Чемпіон.

У матчі шостого туру групової стадії Юнацької ліги УЄФА між Бенфікою U-19 та Динамо U-19 (1:0) сталася курйозна ситуація.

На 79-й хвилині матчу гравець Динамо Самба Діалло протягом кількох десятків секунд демонстративно бігав від арбітра, котрий хотів виписати сенегальцю жовту картку за фол.

У результаті рефері насилу, але все-таки впорався із завданням, хоча йому і довелося витратити час і нерви.

INSÓLITO 🚨😂 "Amarelo? Não quero!" 🟨



O Samba Diallo, jogador do Dínamo Kiev, percebeu que ia levar amarelo e começou a fugir do árbitro 😂 pic.twitter.com/JIeO1urXbZ — Canal 11 (@Canal_11Oficial) December 8, 2021

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