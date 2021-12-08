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Динамо поступилося Бенфіці у Юнацькій Лізі УЄФА

Сьогодні 15:53 423 0
Перша поразка Динамо U-19 на груповому етапі
Динамо поступилося Бенфіці у Юнацькій Лізі УЄФА
#Динамо

Джерело - Чемпіон.

У 6 турі групового раунду Юнацької Ліги УЄФА Бенфіка вдома обіграла Динамо.

Матч завершився мінімальною перемогою португальського клубу з рахунком 1:0.

Юнацька Ліга УЄФА
6 тур, Група Е
8 грудня

Бенфіка U-19 - Динамо U-19 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 44 Семеду

Бенфіка: Соареш, Томе, Араужу, Антоніу Сілва, Родрігеш, Нуну Феліш, Невеш, Мартім Нету (Угу Феліш, 90), Сантуш (Жоау Нету, 82), Семеду (Ресенде, 82), Морейра (Маркес, 76).

Динамо: Нещерет, Бенедюк (Танчак, 46), Боль, Дячук, Малиш, Бражко, Яцик, Блізніченко, Волошин, Діалло, Горбач (Царенко, 46).

Попереджені: Морейра (10), Родрігеш (13) – Боль (7), Бенедюк (30), Волошин (59), Бражко (69), Діалло (79).

Бенфіка після перемоги посіла перше місце у групі та вийшла до 1/8 фіналу. Динамо, аби потрапити до 1/8 фіналу, доведеться подолати ще стиковий матч із представником Шляху чемпіонів, у якому були зібрані команди U19, які стали у своїй віковій категорії національними чемпіонами, при цьому чиї дорослі команди не були представлені в Лізі чемпіонів.

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