Динамо поступилося Бенфіці у Юнацькій Лізі УЄФА

Перша поразка Динамо U-19 на груповому етапі

Джерело - Чемпіон.

У 6 турі групового раунду Юнацької Ліги УЄФА Бенфіка вдома обіграла Динамо.

Матч завершився мінімальною перемогою португальського клубу з рахунком 1:0.

Юнацька Ліга УЄФА

6 тур, Група Е

8 грудня

Бенфіка U-19 - Динамо U-19 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 44 Семеду

Бенфіка: Соареш, Томе, Араужу, Антоніу Сілва, Родрігеш, Нуну Феліш, Невеш, Мартім Нету (Угу Феліш, 90), Сантуш (Жоау Нету, 82), Семеду (Ресенде, 82), Морейра (Маркес, 76).

Динамо: Нещерет, Бенедюк (Танчак, 46), Боль, Дячук, Малиш, Бражко, Яцик, Блізніченко, Волошин, Діалло, Горбач (Царенко, 46).

Попереджені: Морейра (10), Родрігеш (13) – Боль (7), Бенедюк (30), Волошин (59), Бражко (69), Діалло (79).

Бенфіка після перемоги посіла перше місце у групі та вийшла до 1/8 фіналу. Динамо, аби потрапити до 1/8 фіналу, доведеться подолати ще стиковий матч із представником Шляху чемпіонів, у якому були зібрані команди U19, які стали у своїй віковій категорії національними чемпіонами, при цьому чиї дорослі команди не були представлені в Лізі чемпіонів.