Мак-Грегор знову в центрі скандалу. Зірковий боєць ММА ледь не побився з відомим репером

Джерело - Чемпiон.

Перед церемонією вручення премії MTV Video Music Awards трапився конфлікт між зірковим бійцем UFC Конором Мак-Грегором і відомим репером Machine Gun Kelly.

Інцидент стався на червоній килимовій доріжці. За однією з версій, Мак-Грегор попросив репера про спільне фото, але той відмовив і відштовхнув бійця, через що він розлив на себе напій, який тримав у руках.

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