Агресивний капітан. Ван Дейк відштовхнув уболівальника під час інтерв'ю

Відразу після матчу відбору до ЧС-2022 між збірними Норвегії та Нідерландів капітан гостей Вірджил ван Дейк давав інтерв'ю у флешзоні.

Спокій захисника перервав уболівальник, який підбіг до футболіста посеред розмови з метою сфотографуватися. Втім, ван Дейку ця ідея не дуже сподобалася - він роздратовано відштовхнув фана. Цей момент, авжеж, зафіксували телекамери:

