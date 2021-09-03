Агресивний капітан. Ван Дейк відштовхнув уболівальника під час інтерв'ю

Джерело - ESPN.

Відразу після матчу відбору до ЧС-2022 між збірними Норвегії та Нідерландів капітан гостей Вірджил ван Дейк давав інтерв'ю у флешзоні.

Спокій захисника перервав уболівальник, який підбіг до футболіста посеред розмови з метою сфотографуватися. Втім, ван Дейку ця ідея не дуже сподобалася - він роздратовано відштовхнув фана. Цей момент, авжеж, зафіксували телекамери:

This fan wanted to take a selfie with Van Dijk during an interview.



Not a good idea 😅 pic.twitter.com/9RLT97ARAB — ESPN FC (@ESPNFC) September 2, 2021

Додамо, що матч між Норвегією та Нідерландами закінчився унічию з рахунком 1:1.

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