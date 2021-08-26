Джерело - Чемпiон.

Пресслужба англійського Манчестер Сіті цікаво відреагувала на вихід донецького Шахтаря до основної сітки Ліги чемпіонів УЄФА.

"Невдовзі побачимося!" – написали "містяни".

За останні 4 роки шляхи українського та англійського грандів тричі перетиналися в основній стадії турніру. Суперники провели 6 матчів, а перевага на боці Ман Сіті (4 перемоги, 1 нічия, 1 поразка).

Нагадаємо, що Шахтар після мінімальної перемоги на виїзді над Монако зіграв із представником Ліги 1 внічию в Харкові (2:2).

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