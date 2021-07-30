 17 років тому Денні Вільямс сенсаційно нокаутував Майка Тайсона. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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Не залізний. 17 років тому Денні Вільямс сенсаційно нокаутував Майка Тайсона

Сьогодні 14:00 Valeriy Ruchka 2338 0
Не залізний. 17 років тому Денні Вільямс сенсаційно нокаутував Майка Тайсона

30 липня 2004 року відбувся передостанній поєдинок в кар'єрі легендарного Залізного Майка Тайсона. Наймолодший чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі цього дня день боксував в 10-раундовому поєдинку в Луїсвіллі (штат Кентуккі, США) на арені "Freedom Hall State Fairground".

В рамках івенту на телеканалі Showtime йому був підібраний досить прохідний опонент 31-річний британець Денні Вільямс, чий рекорд на той момент складав 31-3. Тайсону на той момент було вже 38 років, для нього це був другий поєдинок після нищівної поразки Ленноксу Льюїсу за два роки до цього.

Попри 17-місячну паузу Тайсон вийшов на ринг фаворитом - 9 до 1. Майк домінував в стартовому раунді і двічі зумів добре потрясти Вільямса, але той вистояв на ногах і дожив до перерви.

Однак у 4-му раунді Тайсон став втомлюватися і вже не міг викидати стільки ударів, як в попередні. І за 10 секунд до гонгу Вільямс відправив легенду спорту в нокдаун - рефері почав відлік після того, як Майк впав спиною в канати. Тайсон почав підніматися тільки після рахунку "7" і не встиг вчасно твердо стати на ноги. В результаті Вільямс був оголошений переможцем.

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