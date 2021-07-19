 Брат за брата. Як Віталій Кличко мстився за Володимира | Блоги | Champion.com.ua
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті
Сьогодні 11:21 1719
Рух оголосив про підписання угоди з Ареною Львів
Сьогодні 16:42 620
Рух гратиме матчі УПЛ на Арені Львів, - Садовий
Сьогодні 16:06 535
Визначились суперники Ворскли і Колоса у кваліфікації Ліги конференцій
Сьогодні 15:22 1369
Шахтар дізнався суперника у кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 13:15 1629
Підтримай Усика в бою з Джошуа в Лондоні! Візова підтримка та допомога в придбанні квитків
Сьогодні 11:22 3663
Рейтинг WTA: Калініна у ТОП-80, Костюк повторила особистий рекорд
Сьогодні 10:13 121922
Ювентус хоче обміняти Роналду на Ікарді
Сьогодні 09:28 846
Віталію Кличкові - 50! Найкращі нокаути українського чемпіона
Сьогодні 08:31 8632
Калініна програла дебютний фінал турніру WTA
Вчора 20:25 1387
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту

Брат за брата. Як Віталій Кличко мстився за Володимира

Сьогодні 19:01 Valeriy Ruchka 137 0
Брат за брата. Як Віталій Кличко мстився за Володимира

19 липня меру Києва, члену Залу слави боксу і колишньому чемпіонові світу в суперважкій вазі Віталію Кличку виповнюється 50 років.

Двічі Віталій Кличко бив суперників, які перед цим перемогли його брата Володимира.

8 грудня 2001 він зустрівся з Россом П'юріті, який за три роки до цього в Києві завдав Володимиру першої поразки на профі-рингу. Помста вдалася: в 11-му раунді суддя зупинив бій через розсічення американця.

24 квітня 2004 року жертвою став і Коррі Сандерс, який здолав Володимира 8 березня 2003-го. Поєдинок теж закінчився достроково - у восьмому раунді Віталію присудили перемогу технічним нокаутом.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()