Брат за брата. Як Віталій Кличко мстився за Володимира

19 липня меру Києва, члену Залу слави боксу і колишньому чемпіонові світу в суперважкій вазі Віталію Кличку виповнюється 50 років.

Двічі Віталій Кличко бив суперників, які перед цим перемогли його брата Володимира.

8 грудня 2001 він зустрівся з Россом П'юріті, який за три роки до цього в Києві завдав Володимиру першої поразки на профі-рингу. Помста вдалася: в 11-му раунді суддя зупинив бій через розсічення американця.

24 квітня 2004 року жертвою став і Коррі Сандерс, який здолав Володимира 8 березня 2003-го. Поєдинок теж закінчився достроково - у восьмому раунді Віталію присудили перемогу технічним нокаутом.

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